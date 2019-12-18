Згаменитый актор Бред Пітт на зустрічі з Леонардо ДіКапріо здивував моложавим виглядом

Пітту виповнилося 56 років, колишній чоловік Анджеліни Джолі сьогодні відзначає день народження, про це повідомляє Politeka.net.

Але зірці не до свят. Він з головою поринув у роботу. Напередодні ввечері Бреда помітили в кінотеатрі ArcLight в Лос-Анджелесі. Він приєднався до 45-річного Леонардо Дікапріо для промо їх спільної картини "Одного разу в Голлівуді".

Пітт з'явився в casual-образі. Він надів рвані джинси з латками, які останнім часом одягає досить часто. Актор доповнив свій образ чорним джемпером, стьобаною курткою оливкового кольору, сірими мокасинами і коричневим фетровим капелюхом.

На самій прес-конференції Пітт засвітив ще одну деталь свого гардеробу - різнокольорові вовняні шкарпетки.

Раніше повідомлялося, що мати актора Бреда Пітта висловилася про колишню дружину сина Анджеліну Джолі.

За словами 79-річної Ети Пітт, екс-дружина Бреда обмежує спілкування дітей з ним.

Варто відзначити, що Ета Пітт завжди була більш прихильною до першої дружини Пітта Дженніфер Еністон, з якою у неї склалися дружні стосунки. Джолі тим часом ревнувала, боячись, що мати спробує повернути Бреда до Дженніфер.

Коли Джолі і Пітт розлучилися, то перша помстилася батькам колишнього чоловіка. Зірка обмежила можливість шістьох дітей зустрічатися з ними.

Нагадаємо, що Пітт відповів на питання про дітей і колишню дружину Анджеліну Джолі в одному з інтерв'ю. Як зазначив актор, він довгий час був беземоційним, але зараз все стало на свої місця. Пітт зізнався - він не плакав близько 20 років, але зараз він став більш чутливим.

Бред вдячний собі за скоєні помилки, адже вони привели його до мудрості. Актор упевнений, що потрібно миритися з людськими слабкостями і збентеженням. А наступний крок після помилки визначає суть людини.

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