Знаменита співачка Дженніфер Лопес здивувала шанувальників відвертим образом

50-річна Американська співачка розгулювала вулицях Майамі без нижньої білизни, про це повідомляє Politeka.net.

Зірка вирушила в спортзал у пікантному вбранні. Дженніфер вдягла ультракороткий світшот вільного крою. Через тонку тканину просвічувалися соски зірки. І це не дивно, адже Лопес не одягла бюстгальтер. Цей факт не вислизнув від "орлиних очей папараці.

А облягаючі світло-рожеві блискучі легенсы підкреслювали її розкішні, соковиті сідниці. Волосся Дженніфер зачесала у свій фірмовий високий хвіст.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес не тільки успішна актриса і співачка, але і справжня бізнес-вумен. Нещодавно вона випустила новий аромат свого бренду J. Lo під назвою Promise.

Знаменитість прорекламувала власний парфум, знявшись у рекламної кампанії в підтримку свого нового товару. На фото 50-річна Джей Ло постає в легкому блискуче плаття, яке оголила ноги і спину зірки.

З початку 2000 х Дженніфер Лопес випускає парфуми під власним брендом. Близько 30 ароматів - такий арсенал в колекції Лопес. Відомий американський підприємець Уоррен Баффет підказав Дженніфер назва нового парфуму. Він сказав, що бренд Джей Ло є свого роду обіцянкою шанувальникам. Promise (обіцяти з англ. – прим.ред).

Нагадаємо, популярна співачка осоромилася на концерті, кадри конфузу.

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