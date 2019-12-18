Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва знялася в новій відвертій фотосесії
Як повідомляє Politeka, знімки вона опублікувала в Instagram.
«Газ!», - йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно Астаф'єву у відвертому білому вбранні, який ідеально підкреслює її форми. При цьому виконавиця закликала своїх прихильників задавати їй питання.
Уточнимо, що кадр співачка опублікувала в Stories, в якому також розмістила блок для того, щоб українці могли висловитися про її красу.
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Як повідомлялося раніше, українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.
Пікантний і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу.
Зазначимо, що Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників.
Зірка представила незвичайні кадри з фотосесії, виставивши ніжне фото з видом на її фігуру в тонкому чорному білизна, розшите мереживом і здивувавши при цьому шанувальників незвичайною і цікавою задумкою. В руках зірка тримає додаток незвичайного образу - величезні крила, що складаються з великих чорних пір'їн.
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