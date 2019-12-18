Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева снялась в новой откровенной фотосессии

Как сообщает Politeka, снимки она опубликовала в Instagram.

«Газу!», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно Астафьеву в откровенном белом наряде, который идеально подчеркивает ее формы. При этом исполнительница призвала своих поклонников задавать ей вопросы.

Уточним, что кадр певица опубликовала в Stories, в котором также разместила блок для того, чтобы украинцы могли высказаться о ее красоте.

Как сообщалось ранее, украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм. Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантный и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес.

Отметим, что Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников.

Звезда представила необычные кадры из фотосессии, выставив нежное фото с видом на ее фигуру в тонком черном белье, расшитое кружевами и удивив при этом поклонников необычной и увлекательной задумкой. В руках звезда держит дополнение необычного образа - огромные крылья, состоящие из больших черных перьев.

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