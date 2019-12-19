Популярна українська виконавиця Тіна Кароль засвітила соковиті форми у вбранні з відвертим декольте

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

«Привіт! Буду чекати тебе 22,23,24 грудня. Нас буде багато. І у нас буде дуже весело», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Кароль запрошує шанувальників на свій різдвяний концерт. При цьому на ній красується красиву сукню з відвертим декольте. Однак українці не змогли висловити свою думку про вбранні кумира.

Кадри Кароль опублікувала в Stories.

Раніше співачка Тіна Кароль представила новий кадр із стильною і чуттєвій фотосесії в новому іміджі. Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі.

В цей раз співачка показала в розділі Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. На фото, що з'явився в записі зірки, вона позує в незвичайному стилі. Її волосся красиво укладені, а на обличчі легкий макіяж.

Одним з найстильніших знімків, доповнених рекламою нових парфумів, артистка поділилася сьогодні, виставивши напоказ її яскравий макіяж з акцентом на червоні губи, а також саме тіло в пікатній позі.

Кароль вирішила спокусливо позувати, виставивши напоказ трохи пікантних частин тіла, але лише частково, залишивши фанатів мліти від одного виду – як відомо, Кароль не є прихильницею пікантних і викликають образів.

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