Пишногруда екс-солістка «Серебро» ледве втримала своє «добро» в купальнику: кадри зводять з розуму

Пишні груди на одному з фото артистка выпятила, на іншому - спробувала "сховати"

Екс-солістка групи «Серебро» Ольга Серябкіна "подратувала" представників чоловічої статі і не тільки...

Співачка MOLLY – екс-солістка групи «Серебро» не перестає радувати шанувальників відвертими кадрами. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської знаменитості.

На нових студійних опублікованих фото артистка несподівано скромно свої пишні принади прикрила - знімки вийшли дуже естетичними, "з родзинкою і загадкою".

Волосся артиска прибрала назад, плечі оголила, видна непогана робота фотретушера, разом з тим - виконавиця виглядає на знімках дуже жваво і стильно.

Фан-клуб російської артистки "навздогін" опублікував більш відверті фото у мережі, ніж описані вище. Так на одному з фото співачка ніжиться на пісочку в ефектному купальнику. Її груди при цьому буквально вивалюються з пляжного вбрання.

Шанувальники задоволені і пишуть, що Ольга "одна з найгарячіших зірок".

Раніше, спекотна красуня показала ефектний знімок в мережі.

Дівчина вразила публіку у мережі V-подібним бра зі «шторками» і пишними грудьми в ньому. Мега-яскравий макіяж на обличчі артистки образ доповнив, вона сперлася на стіну і з байдужим виразом обличчя дивиться в камеру:

«А ви сумуєте за кимось в даний момент?😘», - підписала виконавиця відвертий знімок.

Шанувальники оцінили новий кадр і зазначили, в основному, що екс-солістка «Серебро» дуже приваблива жінка:

«Ти краще всіх 😍немає слів просто супер 👏👏»

«смачненька»

«Який же ротик 👍»

«Вау, вогонь»

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Серебро» виявилися парою: приголомшуюче визнання.

Також Politeka писала, що екс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.