Екс-солістка групи «Серебро» Ольга Серябкіна "подратувала" представників чоловічої статі і не тільки...
Співачка MOLLY – екс-солістка групи «Серебро» не перестає радувати шанувальників відвертими кадрами. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської знаменитості.
На нових студійних опублікованих фото артистка несподівано скромно свої пишні принади прикрила - знімки вийшли дуже естетичними, "з родзинкою і загадкою".
Волосся артиска прибрала назад, плечі оголила, видна непогана робота фотретушера, разом з тим - виконавиця виглядає на знімках дуже жваво і стильно.
Фан-клуб російської артистки "навздогін" опублікував більш відверті фото у мережі, ніж описані вище. Так на одному з фото співачка ніжиться на пісочку в ефектному купальнику. Її груди при цьому буквально вивалюються з пляжного вбрання.
Пишногруда екс-солістка «Серебро» ледве втримала своє «добро» в купальнику: кадри зводять з розуму
Асмус після пікантного скандалу приголомшила виглядом у прозорій сукні: «Зовсім вже...»
Валюха з "Сватів" приголомшила зовнішнім виглядом: як змінилася актриса, фото
Головне за ніч: переворот з курсом валют, новий податок для українців і переговори Путіна з Макроном
Шанувальники задоволені і пишуть, що Ольга "одна з найгарячіших зірок".
Раніше, спекотна красуня показала ефектний знімок в мережі.
Дівчина вразила публіку у мережі V-подібним бра зі «шторками» і пишними грудьми в ньому. Мега-яскравий макіяж на обличчі артистки образ доповнив, вона сперлася на стіну і з байдужим виразом обличчя дивиться в камеру:
«А ви сумуєте за кимось в даний момент?😘», - підписала виконавиця відвертий знімок.
Шанувальники оцінили новий кадр і зазначили, в основному, що екс-солістка «Серебро» дуже приваблива жінка:
«Ти краще всіх 😍немає слів просто супер 👏👏»
«смачненька»
«Який же ротик 👍»
«Вау, вогонь»
Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.
Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Серебро» виявилися парою: приголомшуюче визнання.
Також Politeka писала, що екс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.