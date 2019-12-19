Пышную грудь на одном из фото артистка выпятила, на другом - попыталась спрятать

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина подразнила представителей мужского пола и не только...

Певица MOLLY – экс-солистка группы «Серебро» не перестает радовать поклонников откровенными кадрами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской знаменитости.

На новых студийных опубликованных фото артистка неожиданно скромно свои пышные прелести прикрыла - снимки получились весьма эстетичными, "с изюминкой и загадкой".

Волосы артиска убрала назад, плечи обнажила, видна неплохая работа фотретушера, вместе с тем - исполнительница выглядит на снимках очень живенько и стильно.

Фан-клуб российской артистки "вдогонку" опубликовал более откровенные фото в сети, чем описываемые выше. Так на одном из фото певица нежится на песочке в эффектном купальнике. Ее грудь при этом буквально вываливается из пляжного наряда.

Поклонники довольны и пишут, что Ольга "одна из самых горячих звезд".

Ранее знойная красотка показала эффектный снимок в сети.

Девушка поразила публику в сети V-образным бра со «шторками» и пышной грудью в нем. Мега-яркий макияж на лице артистки образ дополнил, она оперлась о стену и с томным выражением лица смотрит в камеру:

«А вы скучаете по кому-то в данный момент?😘», - подписала исполнительница откровенный снимок.

Поклонники оценили новый кадр и отметили, в основном, что экс-солистка «Серебро» очень привлекательная женщина:

«Ты лучше всех 😍нет слов просто супер 👏👏»

«вкусненькая»

«Какой же ротик 👍»

«Вау, огонь»

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.