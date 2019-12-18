Зірка кулінарного шоу «МастерШеф» розповіла про трагедію, яка сталася в її сім'ї під час перебування на проекті

Як повідомляє Politeka, про це Анастасія Погосова розповіла в інтерв'ю, опублікованому на YouTube.

«Участь в "МастерШеф" збігся з моєю особистою трагедією, і в якийсь момент проект став для мене порятунком, - каже Анастасія. - Мій коханий чоловік приїжджав до мене, коли у нас був вихідний. Повертаючись додому, він загинув в автокатастрофі. На наступний день я вийшла на зйомки. Це велика перемога над собою. Я розуміла, що у нас шоу і воно повинно тривати», - зазначила вона.

Сам чоловік, стверджує Погосова, наполягав на її участі в ток-шоу, і всіляко її підтримував.

«Зараз сама себе підтримую в складних ситуаціях. Мені пишуть багато хороших слів в соцмережах. І ця енергія заряджає мене», - підкреслила вона.

Як повідомлялося раніше, Гаррі Родс британський шеф-кухар помер в Дубаї на 60-му році життя .

Його ресторани неодноразово удостоювалися зірок Мішлен. Причина смерті поки не повідомляється. Сім'я тримає її в таємниці і присит вибачення за такий жест перед шанувальниками Гаррі.

В заяві, опублікованій готелем, з якою співпрацював Родс, Le Royal Meridien Beach Resort, сказано: "Ми розтрощені новиною про смерть Гаррі. Це не тільки легенда світової кулінарії, але і приголомшливий осіб, і справжній друг. Ніякі слова не можуть висловити біль втрати. Всі наші думки і молитви з його сім'єю".

Шеф-кухар Гордон Рамзі, колега Гаррі, зазначив, що завдяки Родсу британська кухня стала користуватися визнанням на світовій арені.

За свої численні заслуги Гаррі був удостоєний звання офіцера Ордена Британської імперії. Родс був ведучим кількох кулінарних програм, серед яких – реаліті-шоу "Майстер-шеф".

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