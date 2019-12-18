Фігуриста любителька «ню» Памела Андерсон приголомшила архівами
Американська артистка вже немолода, але слава "грайливої серіальної блондинки" її, схоже, не полишає. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.
На новому опублікованому архівному і чорно-білому знімку актриса з'явилася перед публікою абсолютно голою. Хоча, ні, на ній був капелюшок. Ефектна блондинка сидить, підігнувши коліна і руками прикриває свої оголені пишні груди.
Шанувальники популярної в 90-х і 00-х актриси всіляко вихваляють її відверті знімки, деякі, щоправда, зазначили, що пишногруда Пем "зовсім без гальм" - дамі у її роки пора вже перестати так виставлятися на публіці, вважають деякі фани.
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Нагадаємо також, раніше героїня, здебільшого, колись популярних серіалів показала ще одне своє фото з розряду «для дорослих».
Актриса опублікувала архівний знімок на якому позує напівгола – лежачи у воді в білому, ймовірно, платтячку, білява зірка заклично дивиться прямо в об'єктив камери. З води виринають всі пишні принади артистки, зокрема - її п'ята токчка.
У мережі не втомлюються обговорювати зірку 90-х - люди пишуть, що не дивлячись на трохи банальний набридлий багатьом образ "гарненької і дурнуватої блондинки", він (образ) ніколи не вийде з моди, як і сама Памела.
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