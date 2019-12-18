Фигуристая любительница «ню» Памела Андерсон ошарашила архивами

Американская артистка уже немолода, но слава "игривой сериальной блондинки" ее, похоже, не покидает. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.

На новом опубликованном архивном и черно-белом снимке актриса предстала перед публикой абсолютно голой. Хотя, нет, на ней была шляпка. Эффектная блондинка сидит, подогнув колени и руками прикрывает свою обнаженную пышную грудь.

Поклонники популярной в 90-х и 00-х актрисы всячески нахваливают ее откровенные снимки, некторые, правда, отметили, что пышногрудая Пэм "совсем без тормозов" - немолодой даме пора уже перестать так выставляться на публике, считают некоторые фаны.

Напомним также, ранее героиня, по большей части, когда-то популярных сериалов показала еще одно свое фото из разряда «для взрослых».

Актриса опубликовала архивный снимок на котором позирует полуголая – лежа в воде в белом, вероятно, платьице, белокурая звезда призывно смотрит прямо в объектив камеры. Из воды виднеются все пышные прелести артистки, в частности - ее пятая токчка.

В сети не устают обсуждать звезду 90-х - люди пишут, что не смотря на несколько банальный и приевшийся многим образ "смазливой и глуповатой блондинки", он (образ) никогда не выйдет из моды, как и сама Памела.

Ранее Politeka сообщала о том, что раздетая Памела Андерсон встала на мостик и показала себя во всей красе

Также Politeka сообщала о том, что Памела Андерсон в одном ошейнике пустилась во все тяжкие: увиденное переживет не каждый

Politeka писала и о том, что Памела Андерсон «тряхнула стариной» и засветила на камеру пышный бюст



