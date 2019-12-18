Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк засвітила апетитні форми у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka, знімки дівчина розмістила в Instagram.

Так, телеведуча сидить на столі в екстра-міні плаття, яке ефектно підкреслює форми дівчини. При цьому видно не тільки груди, а й ідеальні ноги Никитюк.

Уточнимо, що доповнювали образ дівчини темні туфлі. Пізніше вона переодяглася в облягаючий рожевий наряд і позувала на дивані. Однак українці не змогли висловити свою думку про кумира, оскільки кадрами Никитюк поділилася в Stories.

Як повідомлялося раніше, Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями. В цей раз знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній ети Instagram показала на новий відео і фото свій відпочинок після зйомок у відомому шоу.

Яскравими фото зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком.

Як відомо, зірка кілька тижнів відпочивала в Китаї, звідки викладала яскраві фото своїх пригод. Зараз зірка вже повернулася додому і активно демонструє відпочинок вже в Києві. Цього разу артистка весело пожартувала над шанувальниками.

Так, в цей раз Леся опублікувала в мережі досить незвичайне веселе відео, на якому з'явилася в кумедному образі. Вона стоїть біля включеного торшера в картатому халаті, а на її голові зав'язана світла косинка з відстовбурченими вухами. При цьому на обличчі Никитюк цікавий розпис – чорні вуса і висока монобровь. Весь цей час на динамічному відео звучить смішна пісенька. У підписі до відео телезірка написала просто: "Солодких снів".

Шанувальники тут же взялися коментувати побачене.

Нагадаємо, Нікітюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

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