Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк засветила аппетитные формы в откровенном наряде

Как сообщает Politeka, снимки девушка разместила в Instagram.

Так, телеведущая сидит на столе в экстра-мини платье, которое эффектно подчеркивает формы девушки. При этом видно не только грудь, но и идеальные ноги Никитюк.

Уточним, что дополняли образ девушки темные туфли. Позже она переоделась в облегающий розовый наряд и позировала на диване. Однако украинцы не смогли высказать свое мнение о кумире, поскольку кадрами Никитюк поделилась в Stories.

Как собщалось ранее, Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями. В этот раз знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной ети Инстаграм показала на новый видео и фото свой отдых после съемок в известном шоу.

Яркими фото звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением.

Как известно, звезда несколько недель отдыхала в Китае, откуда выкладывала яркие фото своих приключений. Сейчас звезда уже вернулась домой и активно демонстрирует отдых уже в Киеве. В этот раз артистка весело подшутила над поклонниками.

Так, в этот раз Леся опубликовала в сети весьма необычное веселое видео, на котором появилась в забавном образе. Она стоит у включенного торшера в клетчатом халате, а на ее голове завязана светлая косынка с оттопыренными ушами. При этом на лице Никитюк интересный раскрас – черные усы и высокая монобровь. Все это время на динамичном видео звучит смешная песенка. В подписи к видео телезвезда написала просто: "Сладких снов".

Поклонники тут же принялись комментировать увиденное.

Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.

Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».

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