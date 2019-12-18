Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк засветила аппетитные формы в откровенном наряде
Как сообщает Politeka, снимки девушка разместила в Instagram.
Так, телеведущая сидит на столе в экстра-мини платье, которое эффектно подчеркивает формы девушки. При этом видно не только грудь, но и идеальные ноги Никитюк.
Уточним, что дополняли образ девушки темные туфли. Позже она переоделась в облегающий розовый наряд и позировала на диване. Однако украинцы не смогли высказать свое мнение о кумире, поскольку кадрами Никитюк поделилась в Stories.
Лорак обтянулась в латексный костюм и поразила видом: "Зачем косить под MARUV?"
Сын Королевой и Тарзана спел песню украинца и взбесил россиян: «Пора родину защищать!»
Каменских устроила шоу для взрослых прямо на сцене, Данилко не смог сдержаться: "Это бомба"
Басков показал свои хоромы и дико опозорился, россияне в истерике: «Барин! Нам так не жить»
Как собщалось ранее, Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями. В этот раз знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной ети Инстаграм показала на новый видео и фото свой отдых после съемок в известном шоу.
Яркими фото звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением.
Как известно, звезда несколько недель отдыхала в Китае, откуда выкладывала яркие фото своих приключений. Сейчас звезда уже вернулась домой и активно демонстрирует отдых уже в Киеве. В этот раз артистка весело подшутила над поклонниками.
Так, в этот раз Леся опубликовала в сети весьма необычное веселое видео, на котором появилась в забавном образе. Она стоит у включенного торшера в клетчатом халате, а на ее голове завязана светлая косынка с оттопыренными ушами. При этом на лице Никитюк интересный раскрас – черные усы и высокая монобровь. Все это время на динамичном видео звучит смешная песенка. В подписи к видео телезвезда написала просто: "Сладких снов".
Поклонники тут же принялись комментировать увиденное.
Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.
Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».
Также Politeka писала, что Никитюк поразила ярким видео с молоденьким жеребцом