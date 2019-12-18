Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька поділилася фото в новому стильному образі

Популярна українська виконавиця не перестає тішити шанувальників новими кадрами з нагоди випуску нового альбому гурту. Як повідомляє Politeka, Олександра поділилася новими фото на своїй сторінці Instagram.

На знімку співачка позує в чорному шкіряному піджаку і такому ж береті. Простий, але від цього не менш ексцентричний образ Зарицької доповнюють недбало спадаючі волосся і мінімум макіяжу.

«Ці моменти щастя, які хочеться зберегти в пам'яті. У мене неймовірні друзі, кращі слухачі та найкрутіше оточення. Така моя нірвана», - підписала знімок виконавиця.

Її шанувальники тут же взялися коментувати фото.

«Красуня», «Нормальна чувіха», «Гарна», «Любимка моя», «Сашуня, ти гордість української музики. Привіт з Італії. Палаю!», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Олександра Зарицька опублікувала новий фотосет.

Сашко в цей раз відправилася в Казахстан. Вона зазначила, що по вуха в снігу і любові до цієї країни. Також зазначила, щоб мама не хвилювалася, так як вона в шапці і вже скоро приїде.

"Мамо, я в Казахстані, по вуха в снігу і любові до цієї країни. Ну, і, звичайно, в шапці. Скоро буду", - написала виконавиця.

На фото співачка на тлі гір і туману. Якщо вірити геометке, то Саша поруч з Алмати, найбільшим містом Казахстану, на гірськолижному курорті.

Зарицька дійсно в шапці і великий теплій куртці. На фото видно різні будівлі курорту.

Також ми писали, що Зарицька поділилася потаємними думками і зізналася, чому плакала в дитинстві.

«У дитинстві багато такого було, пам'ятаю, що на Новий рік дуже сильно плакала. Не знаю, чому. Напевно, мене карма зараз наздоганяє з піснею «Плакала». Мені не подобалося, що ми йшли з батьками на ці феєрверки. Всі тусувалися, святкували, а у нас було таке, що в 12-й батьки вже спали», - розповіла зірка.

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