Український репер Олексій Потапенко, чоловік співачки Насті Каменських, привітав 11-річного сина Андрія (від минулого шлюбу) з Днем святого Миколая

Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram зірка поділився свіжим фото з сином. Потап постав у шкіряній куртці і рожевому худі, а його син у сірому пуховику, білій сорочці і жовтій шапці. І чоловік, і хлопчик кривляються на фото і показують на пальцях жест миру "V".

"З днем Миколая! @potapchiq", - підписав знімок Потап.

Коментуючі прийшли в захват від милого фото батька з сином і кинулися їх вітати.

"Та ти шо ))) З святом всіх !!!!"

"Як це мило :3"

"Ну ж кльові. З святом."

Тим не менш, не обійшлося й без негативних коментарів. Один з фоловерів музиканта, якому не сподобалася остання пісня Каменських "Elefante" вирішив висловити своє невдоволення Потапу, незважаючи на те, що пост присвячений дитині і Дню святого Миколая.

"Доброго дня, Олексій! @realpotap З такими темпами про @kamenskux взагалі всі забудуть!))😣😣 Де нормальні пісні. Як було рік тому!?! Скільки Анастасія ще буде співати про слона?... Якщо вона вас не надихає на написання пісень, чому б не звернутися до інших авторів!?!!!😫 Чи це для вас є величезна проблема?... Та тут навіть про Греммі говорити боляче!!!... @kamenskux , маючи чоловіка, автора повинна пурхати як метелик. А не думати про те, що приготувати чоловікові на вечір! І ви, @realpotap , майте повагу до своєї дружини!🙏🙏🙏 Раз ви її так любите - чому б і не написати пару нормальних пісень!?!!😕"

До речі, раніше ми повідомляли, прийомна дочка Потапа від першого шлюбу Наталія Горова розповіла в соцмережі, що щодня отримує повідомлення негативного характеру. Невідомі бажають дівчині та її сім'ї смерті, пишуть підколи та інші мерзенні меседжі. Останній випадок перетнув усі межі: горе-жартівники зробили ролик, в якому Наталя, її мама і брат вилазять з могил.

"Ви що, думаєте це смішно жартувати про таке? Так ви малолітки, які створюють мільярд акаунтів, з яких можете писати таке! Ви не можете написати зі своїх сторінок особистих, я вже мовчу про те, щоб це все говорити в обличчя", - поділилася Горова.

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