Украинский рэпер Алексей Потапенко, муж певицы Насти Каменских, поздравил 11-летнего сына Андрея (от прошлого брака) с Днем св. Николая

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм звезда поделился свежим фото с сыном. Потап предстал в кожаной куртке и розовом худи, а его сын в сером пуховике, белой рубашке и желтой шапке. И мужчина, и мальчик кривляются на фото и показывают на пальцах жест мира "V".

"З днем Миколая! @potapchiq", - подписал снимок Потап.

Комментирующие пришли в восторг от милого фото отца с сыном и кинулись их поздравлять.

"Та ты шо ))) С праздником всех !!!!"

"Как это мило :3"

"Ну клёвые же. С праздником."

Тем не менее, не обошлось и без негативных комментариев. Один из фолловеров музыканта, которому не понравилась последняя композиция Каменских "Elefante" решил высказать свое недовольство Потапу, несмотря на то, что пост посвящен ребенку и Дню св. Николая.

"Здравствуйте, Алексей! @realpotap С такими темпами про @kamenskux вообще все забудут!))😣😣 Где нормальные песни. Как были год назад!?! Сколько Анастасия ещё будет петь про слона?... Если она вас не вдохновляет на написание песен - почему бы не обратиться к другим авторам!?!!!😫 Или это для вас есть огромная проблема?... Да тут даже о Грэмми говорить больно!!!... @kamenskux , имея мужа, автора должна порхать как бабочка. А не думать о том, что приготовить мужу на вечер! И вы, @realpotap , имейте уважение к своей жене!🙏🙏🙏 Раз вы её так любите - почему бы и не написать пару нормальных песен!?!!😕"

К слову, ранее мы сообщали, приемная дочь Потапа от первого брака Наталья Горовая рассказала в соцсети, что каждый день получает сообщения негативного характера. Неизвестные желают девушке и ее семье смерти, пишут подколы и другие мерзкие месседжи. Последний случай пересек все границы: горе-шутники сделали ролик, в котором Наталья, ее мама и брат вылазят из могил.

"Вы что, думаете это смешно шутить о таком? Да вы малолетки, которые создают миллиард аккаунтов, с которых можете писать такое! Вы не можете написать со своих страниц личных, я уже молчу о том, чтобы это все говорить в лицо", - поделилась Горовая.

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