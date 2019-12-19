Розкрилися причини, чому Кейт Міддлтон була "холодна" з чоловіком принцом Вільямом

Як ми повідомляли, днями мережу підірвав ролик різдвяного кулінарного шоу каналу BBC, під час якого герцогиня Кембриджська відсторонила руку чоловіка, коли той до неї тягнувся, щоб доторкнутися до плеча. Багато хто припустив, що між подружжям пробігла чорна кішка. Однак, причина "холодності" опинилася в іншому, передає Politeka.net з посиланням на закордонні ЗМІ.

Видання Stylecaster наводить слова джерела, яке стверджує, що пара не в сварці. Просто Вільям і Кейт повинні тримати себе в "шорах" і не виявляти на публіці зайву прихильність один до одного - як майбутні король і королева, вони мають бути стриманими, такі традиції.

А так як багато хто порівнює герцогів Кембриджських з герцогами Сасекськими, Меган Маркл і принцом Гаррі, виникло якесь непорозуміння ситуації. Кейт і Вільям люблять один одного так само сильно, але не можуть виявляти своїх почуттів на публіці.

«Пара, на відміну від принца Гаррі і Меган Маркл, дійсно намагається звести прояв особистих відносин до мінімуму на публічних заходах, тому що вони - майбутні король і королева, - зазначило джерело. - Крім того, що Вільям відкриває двері або обережно проводить рукою по спині Кейт, ви ніколи не побачите, щоб вони трималися за руки... Дуже, дуже рідко ви можете бачити, як Кейт кладе руку на коліно Вільяма або весело обіймає, коли вони сміються. Це свідоме рішення пари, в знак поваги до своєї ролі. У Гаррі і Меган набагато більше можливостей для тактильного зв'язку...".

За словами джерела, така поведінка Кейт під час гучного шоу "не засуджується": "Вона розуміла, що її знімали кілька камер, і просто хотіла залишитися професіоналом... Пара щаслива і віддана своїй родині".

Користувачі соцмереж активно коментують подію:

"Це відео змусило мене зіщулитися!"

"Не можу перестати дивитися - так ніяково"

"Це так дивно"

"що, може бути, вони не живуть довго і щасливо??!"

Раніше ми повідомляли, у мережі обговорювали можливий роман між принцом Вільямом і подругою Кейт - Роуз Ханбері. Зокрема, про зближення принца з Роуз заговорили під час третьої вагітності герцогині. Незважаючи на те, що королівська сім'я спростувала ці чутки, подруги все ж сильно посварилися, і причина сварки все ще покрита таємницею.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки заробила Меган Маркл до заміжжя з принцом Гаррі.

Як повідомляла Politeka, мова тіла Кейт Міддлтон видав страшну таємницю: "ненавидять один одного"