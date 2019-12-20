У кожної зірки є своя родзинка, яка найбільше запам'ятовується глядачеві

Журналісти вирішили наочно показати, як би знаменитості виглядали, якщо б їх позбавили особливостей.

Так, наприклад, виглядала б співачка Адель без своєї ямочки на підборідді:

А ось, щоб було якщо актриса Анджеліна Джолі втратила свої пухкі губи, пише cosmo.ru:

Енн Хетеуей подобається публіці великими очима, але що буде якщо їх зменшити:

Кейт Хадсон йде її капловухість, а якщо її прибрати:

Ванесса Параді славиться своєю щілиною в зубах:

Українській співачці Вірі Брежнєвій наявність родимки на обличчі зробила дуже жіночною:

Ганна Семенович без своїх пишних грудей:

Нагадаємо, нещодавно журнал Vanity Fair провів опитування, в результаті якого 60% людей вважають Джолі найприваблівішою.

Анджеліна Джолі завжди втілює на екрані героїнь, які завдяки зірці виглядають спокусливо. Правильне харчування і догляд за собою дозволяють знаменитості виглядати бездоганно і красиво.

Артистка популяризує свій раціон харчування, який включає в себе дику пшеницю полба, насіння чіа і гречку.

Раніше ми писали, що нещодавно Віра Брежнєва показала милі фото зі свого концерту. Так, на серії знімків вона позувала в короткому топі з блискіток, а також у білих вкорочених штанях.

Образ Брежнєва доповнила босоніжками на високому каблуці. Завдяки екстремальному топу можна легко оцінити пишні форми Віри.

Сама зірка виглядала дуже привабливо і природно. Зазначимо, оскільки кадри були представлені у Сторі, шанувальники не змогли це прокоментувати.

Раніше повідомлялося, що російська артистка Анна Семенович виставила напоказ ідеальні форми прямо на фоні моря.

На кадрах співачка позує в прозорому білому платті, яке ефектно підкреслює ідеальні груди. При цьому на іншому знімку видно також розкішні ноги дівчини.

«Які найулюбленіші туфлі?», - питає у неї шанувальник.

«Кеди», - відповідає йому Семенович.

Раніше повідомлялося, що Семенович з'явилася в різнобарвній шубці з милими кошенятами, чорній міні-сукні і сексапільних чобітках-ботфортах.

Нагадаємо, Анна Семенович запалила у бойовиків «ЛДНР».

Як повідомляла Politeka, Анна Семенович потрапила в лікарню і налякала посланням.

Також Politeka писала, що Семенович після раку грудей влаштувала дівич-вечір: "За попку схопила її"