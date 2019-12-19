Український телеведучий Олександр Педан викликав справжній ажіотаж у мережі, показавши архівний знімок тих часів, коли він працював у програмі "Підйом"

Як передає Politeka.net, фото Педан виклав у своєму мікроблозі в Instagram. У кадрі він постав з колегами Сергієм Притулою та Ольгою Фреймут. Перший ліг на стіл, а друга обхопила руками обличчя, сам Педан нахилив голову, щоб потрапити у кадр. Всі троє при цьому посміхаються.

"Підйом ⏰⏰⏰ Друзі в цьому році програмі 20 років 😱 Коли зараз до мене підходять дівчата з колясками і кажуть, що вони виросли на моїх програмах - відчуваю себе сивим 😂 @mashaefrosinina та @gorbunovyuriy я виріс на ваших програмах, ви були першими 🤟🏻🤟🏻🤟🏻 Наша скажена трійця прийшла у 2008 році, а 27 травня 2011 року провели крайній ефір 😁 Пост називається «Згадав як були молодими» 😂😂😂 @siriy_ua @freimutolia", - підписав знімок ведучий.

Коментуючі розділили з Педаном ностальгію, згадавши, як збиралися на навчання або роботу під жарти ведучих. Деякі навіть просять їх повернутися і вважають, що той склад "Підйому" був найкращим за всі роки.

"Це була найкраща ранкова передача 👍😊"

"Я просто обожнювала підйом з вами"

"Оо да) я до школи збиралася під ваші програми) вони були своєрідним мотиватором таки прокинутися і встати)"

"Ви найкраща трійця за всю історію Підйому, після вас ранкові шоу "не то пальто", трьохгодинна начитка з суфлерів для пенсіонерів"

"Ото часи були... Фреймут більш менш адекватна була!"

"Це було найкраще ранкове шоу країни❤️ З тих пір не дивлюсь ніякі) не торкає("

"Ви були крутезні....повертайтеся"

Раніше ми повідомляли, в соцмережі Фреймут показала дитяче фото, на якому їй 12. В дівчинці з короткою стрижкою й пухкими щічками важко впізнати Олю. Ведуча з'явилася в вишиванці і з намистом.

Деякі користувачі мережі подумали спочатку, що в кадрі 13-річна Злата - старша дочка Фреймут.

"Дуже красива, майже не змінилися 😊, красиві очі", "Неперевершена в будь-якому віці", "Дочка дуже схожа на вас)))", "Хороша дівчинка 🤔🤔😁 але все ж роками зміни відбулися в кращу сторону !!", "Старша дочка копія ви", - пишуть коментують.

Нагадаємо, Фреймут показала, як виглядала в 12 років: "Очі вже шукають..."

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