Відомі українські співачки Настя Каменських і Наталя Могилевська похвалилися своїми прозорими нарядами

Каменських цього разу вибрала чорне прозоре плаття. Могилевська в свою чергу була в червоному, а руки виявилися дуже пишними в даній одязі. Про це пише Politeka з посиланням на Instagram Наталі.

"Заходи - відмінний привід зустрітися з колегам", - написала Могилевська.

Фанати почали активно обговорювати спільне фото:

"Красуні", "Смачні шоколадки", "Могилевська красуня, а Настя жах", "Колір волосся супер!", "Наталя, ви бомба", "Наряд у Могилевської супер , а Настя перебір....".

Раніше ми повідомляли, що Могилевська забула про білизну і посвітила принадами в латексі.

На фото Могилевська в синьому платті. Наталія впевнено дивиться в бік камери і підняла руки. Можна зазначити, що артистка забула про білизну і показала свої груди у значному декольте.

"У переддень Нового року всі загадують бажання і вірять в чудеса, а адже це дуже серйозна штука. Їх потрібно загадувати не в новорічну ніч, а в дні сонцестояння та рівнодення, наприклад, 22 вересня або 22 грудня. А в принципі, ночей і днів для загадування бажань досить багато.", - написала Наталя.

Повідомлялося, що Могилевська завела пишними формами в сукні без білизни.

Зірка з'явилася в чорній сукні з глибоким декольте і, ймовірно, без білизни. Образ доповнила ланцюжок з кулоном, а завершили - золотисті туфлі на високих підборах. Наряд ідеально підкреслив форми зірки. На знімках Наталя виглядала щасливою.

У своєму пості Могилевська розповіла про благодійному аукціоні, завдяки якому вдалося зібрати 6,6 мільйонів гривень. Мета проекту - привернути увагу до проблеми якості життя людей похилого віку в нашій країні.

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