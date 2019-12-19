Відома українська співачка Надія Мейхер, колишня учасниця групи ВІА Гра, показала ідеальні форми

Співачка цього разу залізла на стіл і прилягла на нього. На Мейхер виявилося в цей раз сукні з великим декольте. Образ доповнила Надія шикарним кольє. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Моя любов", "Боже яке кольє! І ви Надюша наш смарагд!", "Шикарно, Ви неймовірна красуня", "Надя, ви неймовірна", "Баронеса", "Красуня", "Неможливо красива, Надія", "Яке кольє", "Боже, яка краса", "Надюш, тут на фото так схожа на Джулію Робертс".

Раніше ми повідомляли, що Відома українська співачка Надія Мейхер, колишня учасниця групи ВІА Гра, показала нове фото в сміливої спідниці.

Артистка вибрала досить цікаву одяг. Можна припустити, що спідниця з великим розрізом - це килим. А от груди вона прикрила одягом з наволочки, як можна припустити. Доповнила образ Надія великими сережками та підборами.

Образ вийшов цікавим і пікантним. Але фанати не змогли його оцінити. Фото було опубліковано в сторіс, де функція коментарів та лайків відсутня.

Повідомлялося, що відома українська співачка, колишня учасниця популярного музичного колективу "ВІА Гра" Надія Мейхер-Грановська порадувала публіку відвертим фото.

Артистка показала фото в стильному відвертій сукні і розповіла, що ніколи не пізно кохати. Пишногруда брюнетка, здається, з віком стає ще більш привабливою – у своєму мікроблозі вона постить масу відвертих кадрів – тут тобі і гарячі танці, і демонстрація жіночної фігури, і фото зі зйомок в тв-проектах і кіно.

В цей раз співачка підкреслила свою велику груди горизонтальним декольте з вертикальною блискавкою.

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