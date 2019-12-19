На одному з фото артистка з'явилася ще в більш-менш пристойному вигляді, на іншому, здавалося б, простому домашньому кадрі, просто випятила все своє "добро"

Екс-солістка групи «Серебро» Ольга Серябкіна не перестає дивувати публіку

Свого роду візитівкою артистки стали зухвалі образи, "емоційний надрив" у творчості і тому подібні визначення. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Так на нових опублікованих кадрах співачка так чи інакше демонструвала свою фігуру - у першому випадку, вона показалась, схоже, в публічному місці, щось рекламуючи. На дівчині була злегка просвітчаста кофточка і джинси, образ доповнив екстравагантний макіяж.

На іншому знімку, опублікованому в мережі її фан-клубом слідом за публікацією самої зірки сцени, екс-участниця популярного колективу, а нині виконавиця Molly - просто вразила зовнішнім виглядом. На фото дівчина в топі з глибоким овальним вирізом і спідниці або штанях нахилилася над диваном і грайливо посміхається. Волосся артиска розпустила, а її пишні груди бувально вивалюються з одягу.

Чи варто говорити про реакцію мережі на все це - шанувальники відзначають, що дівчина неймовірно "приваблива", "гаряча", а її зовнішність і харизма просто незвичайні.

Раніше, спекотна красуня показала ефектний знімок в мережі.

Дівчина вразила публіку у мережі V-подібним бра зі «шторками» і пишними грудьми в ньому. Мега-яскравий макіяж на обличчі артистки образ доповнив, вона сперлася на стіну і з байдужим виразом обличчя дивиться в камеру:

«А ви сумуєте за кимось в даний момент?😘», - підписала виконавиця відвертий знімок.

Шанувальники оцінили новий кадр і зазначили, в основному, що екс-солістка «Серебро» дуже приваблива жінка:

«Ти краще всіх 😍немає слів просто супер 👏👏»

«смачненька»

«Який же ротик 👍»

«Вау, вогонь»

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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