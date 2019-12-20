Відома українська співачка Гайтана показала свій новий образ
Артистка в цей раз одягла одяг з великим вирізом. Волосся Гайтана зафіксувала пов'язкою. Співачка не стала дивитися в камеру, а зробила обличчя в профіль. Видно, що знаменитість щаслива в даний момент. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку виконавиці.
Фанати встигли поставити більше сотні лайків на фото. Коментарів під публікацією на цей раз ще не зібралося.
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Раніше ми повідомляли, що українська співачка Гайтана, оголивши стегна продемонструвала фігуру в стрибку.
Гаряче фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На співачці надіта довга футболка, яка злегка прикриває апетитні сідниці.
Гайтана так підписала фото: "Сходи с ума! Стрибай! Радуйся! Танцюй! Залишайся собою! Життя в твоїх руках".
Фанати почали активно коментувати публікацію:
"Шаленіють очі від цієї молодиці😍🔥", " 😍👏😮👏👏😮🙌😂😢😢🔥😍😍👏😍😍Потрясно!!!!!!!!!!!", "Справжня , щира , крута !!!😘".
до Речі, незважаючи на екзотичну зовнішність Гайтана народилася в Києві. Хоч і прожила до п'яти років у Республіці Конго.
Повідомлялося, що Гайтана приголомшила глибиною декольте і засвітила зайве на камеру
останнім часом Гайтана стала все частіше публікувати відверті знімки в мережі, зокрема із спортзалу, прогулянок, а також студійні кадри.
Так на новому опублікованому відео артиста постала в стильному вбранні – плаття-піджаку, образ також доповнив вишуканий головний убір і туфлі на шпильці.
Крім іншого, грайливою манери поведінки на камеру і «млосних» легких танців, артистка «блиснула» і своїми принадами. Зокрема, частково видно її груди, а також стрункі ніжки в короткій сукні.
Нагадаємо, соковита Гайтана засвітила зайве в глибокому розрізі
А ще Politeka писала, що Гайтана без білизни засвітила свої "м'ячики" у глибокому вирізі
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