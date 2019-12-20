Відома українська співачка Гайтана показала свій новий образ

Артистка в цей раз одягла одяг з великим вирізом. Волосся Гайтана зафіксувала пов'язкою. Співачка не стала дивитися в камеру, а зробила обличчя в профіль. Видно, що знаменитість щаслива в даний момент. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку виконавиці.

Фанати встигли поставити більше сотні лайків на фото. Коментарів під публікацією на цей раз ще не зібралося.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Гайтана, оголивши стегна продемонструвала фігуру в стрибку.

Гаряче фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На співачці надіта довга футболка, яка злегка прикриває апетитні сідниці.

Гайтана так підписала фото: "Сходи с ума! Стрибай! Радуйся! Танцюй! Залишайся собою! Життя в твоїх руках".

Фанати почали активно коментувати публікацію:

"Шаленіють очі від цієї молодиці😍🔥", " 😍👏😮👏👏😮🙌😂😢😢🔥😍😍👏😍😍Потрясно!!!!!!!!!!!", "Справжня , щира , крута !!!😘".

до Речі, незважаючи на екзотичну зовнішність Гайтана народилася в Києві. Хоч і прожила до п'яти років у Республіці Конго.

Повідомлялося, що Гайтана приголомшила глибиною декольте і засвітила зайве на камеру

останнім часом Гайтана стала все частіше публікувати відверті знімки в мережі, зокрема із спортзалу, прогулянок, а також студійні кадри.

Так на новому опублікованому відео артиста постала в стильному вбранні – плаття-піджаку, образ також доповнив вишуканий головний убір і туфлі на шпильці.

Крім іншого, грайливою манери поведінки на камеру і «млосних» легких танців, артистка «блиснула» і своїми принадами. Зокрема, частково видно її груди, а також стрункі ніжки в короткій сукні.

Нагадаємо, соковита Гайтана засвітила зайве в глибокому розрізі

А ще Politeka писала, що Гайтана без білизни засвітила свої "м'ячики" у глибокому вирізі

Також Politeka повідомляла, що Гайтана присвятила апетитними формами в екстремальному міні



