Зірка «Євробачення»-2014 кожною новою своєю роботою в мережі демонструє все більш відверті образи

Кончіта Вурст вразила публіку пікантними кадрами

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки сцени. Так на нових опублікованих кадрах австрійський співак Том Нойвірт постав перед публікою у "дорослому" образі.

Артист обтягнув себе латексом і вимазався весь у маслі. Відео-роботу «Trash All The Glam» артист представив публіці напередодні.

Відео-ряд досить відвертий, треба сказати, навіть не кожен психоаналітик візьметься за "образність" показаного в кліпі, але тим не менш, королева епатажу Вурст, схоже, на своєму творчому шляху не бачить перешкод і зупинятися не збирається.

Шанувальники з різних країн світу пишуть про красу, привабливість і величезну харизму артиста, новий кліп багатьом сподобався, знайшлися й такі, чиї естетичні та музичні смаки нова робота зірки-трансгендера не задовольнил.

Раніше повідомлялося про те, що австрійський артист змінив жіночні сукні на чоловічу спортивну форму.

На новому опублікованому відео – кліпі на свіжу пісню, зірка-трансгендер показав себе у всій красі. Саме показав, хочеться сказати, тому як артист з'явився виключно в чоловічому образі – довге темне волосся, пишні вії, мережива і декольте, ніби і не були частиною сценічного образу співака. Тепер же він практично блондин-скандинав – підкачаний, спортивний і з вигляду звичайний собі чоловік.

Правда дещо від жінок у новій відео-роботі артист собі все-таки залишив: частково, у кліпі він ходить на носочках, виляючи стегнами, як жінка.

Шанувальники прийшли в захват від побаченого, пишуть, що у артиста розкішне тіло і що він дуже талановитий саме актор.

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