Відома українська виконавиця Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели" показала ніжне фото з колишнім чоловіком Едгаром Камінським

Слава з Едгаром на фото зі свята дочки цілуються. При цьому пара держиит подарунки для доньки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я знаю , ви хочете обговорити ! Ми батьки своїх дітей! Та почуття , можливо є! Але у кожного своє життя! Течека", - написала Слава під фото.

Фанати відразу почали обговорювати поцілунок колишніх подружжя:

"Яка красива пара", "Чудова пара... Шкода що все ось так", "Класні, молодці!Діти квіти життя і повністю згоден з тим що незважаючи ні на що в День Народження дітей їх батьки повинні бути разом!!!", "Він на Вас дивиться закоханими очима))))", "Рада бачити вас разом", "Які ж ви гарні", "А до чого цирк ?", "Поцілунок без почуттів на камеру з відкритими очима! Для дітей роль зіграна.. це з боку, а як особисто однієї цій парі відомо", "Можливо, роману не кінець".

Раніше ми повідомляли, що колишній чоловік Камінської засвітився з гарячою незнайомкою, пікантне фото.

На фото Едгар обіймає дівчину. Вона, в свою чергу, одну руку поклала на плече, а другу ніжно взяла за обличчя і притулилася до нього своїм.

"Едгар Камінський з загадковою незнайомкою. Як вважаєте, хто це?", - написали під фото.

Фанати почали активно обговорювати особистість дівчини:

"Нова дружина, виглядають дуже щасливими", "Наталія Сенчукова", "Це сестра", "Розумію, що зараз відчуває Слава", "Значить, скоро дізнаємося, хто вона", "Слава його витягла, можна так сказати, в люди, а він її кинув", "Слава повыдирает всі коси", "На відміну від Слави, вона дуже красива", "Слава краще", "Мейхер".

Нагадаємо, Слава з Неангелів вперше після розлучення засвітилася з колишнім

А ще Politeka писала, що схудла Камінська побешкетувала в гримерці без блузки

Також Politeka повідомляла, що Камінська пустилася у всі тяжкі, скинувши одяг заради інтимних кадрів



