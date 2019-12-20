Зірка кулінарного шоу "МастерШеф" пережила велику втрату під час зйомок проекту

Про це Анастасія Погосова зізналася в інтерв'ю журналістам, передає КП.

За її словами, під час зйомок кулінарного шоу її коханий чоловік загинув в автокатастрофі.

Анастасія Погосова підкреслила, що її коханий чоловік розбився на дорозі в той момент, коли повертався додому після візиту до неї.

"Мій улюблений чоловік приїжджав до мене, коли у нас був вихідний. Повертаючись додому, він загинув в автокатастрофі. На наступний день я вийшла на зйомки. Це велика перемога над собою. Я розуміла, що у нас шоу, яке повинно продовжуватися. Він дуже хотів, щоб я брала участь у проекті, завжди підтримував, говорив, що я найкраща", – розповіла вона журналістам сокровенну таємницю.

Анастасія Погосова також зазначила, що зараз вона змушена сама себе підтримувати у важких ситуаціях. А підтримку вона живить від хороших слів, які пишуть доброзичливці в соціальних мережах.

Раніше ми повідомляли про те, що зірка "МастерШеф" Анастасія Погосова виграла на міжнародному конкурсі пишної краси Mrs. Extraordinary of the World, що проходив у столиці Індії.

Право брати участь у конкурсі українська зірка отримала після того, як тріумфувала на «Місіс Україна плюс-сайз». Анастасія Погосова стала першою учасницею за всю історію конкурсу, якій вдалося отримати корону переможниці, переступивши вікову позначку в 40 років.

Відомо, що на світовому конкурсі Погосова залишила позаду 10 фіналісток з різних куточків світу. Крім неї, у фінальному раунді також брала участь мешканка Києва Лариса Хороша.

Варто відзначити, що у вільний час Анастасія Погосова займається бізнесом у сфері туризму та відпочинку, вона одна з впливових підприємців курорту Коблево. Жінка також виступає з стендапами, співає в ансамблі і багато подорожує.

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