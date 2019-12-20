Звезда кулинарного шоу "МастерШеф" пережила большую потерю во время съемок проекта

Об этом Анастасия Погосова призналась в интервью журналистам, передает КП.

По ее словам, во время съемок кулинарного шоу ее любимый человек погиб в автокатастрофе.

Анастасия Погосова подчеркнула, что ее любимый мужчина разбился на дороге в тот момент, когда возвращался домой после визита к ней.

"Мой любимый мужчина приезжал ко мне, когда у нас был выходной. Возвращаясь домой, он погиб в автокатастрофе. На следующий день я вышла на съемки. Это большая победа над собой. Я понимала, что у нас шоу, которое должно продолжаться. Он очень хотел, чтобы я участвовала в проекте, всегда поддерживал, говорил, что я самая лучшая", – раскрыла она журналистам сокровенную тайну.

Анастасия Погосова также отметила, что сейчас она вынуждена сама себя поддерживать в трудных ситуациях. А поддержку она питает от хороших слов, которые пишут доброжелатели в социальных сетях.

Ранее мы сообщали о том, что звезда "МастерШеф" Анастасия Погосова выиграла на международном конкурсе пышной красоты Mrs. Extraordinary of the World, который проходил в столице Индии.

Право участвовать в конкурсе украинская звезда получила после того, как триумфовала на «Миссис Украина плюс-сайз». Анастасия Погосова стала первой участницей за всю историю конкурса, которой удалось получить корону победительницы, перешагнув возрастную отметку в 40 лет.

Известно, что на мировом конкурсе Погосова оставила позади 10 финалисток из разных уголков мира. Помимо нее, в финальном раунде также участвовала жительница Киева Лариса Хорошая.

Стоит отметить, что в свободное время Анастасия Погосова занимается бизнесом в сфере туризма и отдыха, она одна из влиятельных предпринимателей курорта Коблево. Женщина также выступает со стендапами, поет в ансамбле и много путешествует.

Напомним, звезда «МастерШеф» победила в конкурсе красоты

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