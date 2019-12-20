Співачка показала в розділі Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі

Популярна співачка Тіна Кароль представила новий кадр із стильної і чуттєвої фотосесії в новому іміджі

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

В цей раз співачка показала в розділі Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. Одним з найстильніших знімків, доповнених рекламою нових парфумів, артистка поділилася сьогодні, виставивши напоказ її яскравий макіяж з акцентом на червоні губи, а також саме тіло в пікатній позі.

Кароль вирішила спокусливо позувати, виставивши напоказ трохи пікантних частин тіла, але лише частково, залишивши фанатів мліти від одного виду. У такому вбранні - чорній сукні з глибоким декольте, Тіна прийшла на презентацію власних парфумів.

«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат. На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера. Ніжний, приємний шлейф немов творчість Тіни Кароль полонить і відразу робить вас щирою прихильницею аромату», – йдеться на сторінці Тіни раніше.

При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам. Знаю, як створювати пісні, а парфуми - це мелодія душі. Я подумала, що мій перший аромат буде легким, солодким і пробуджує свідомість! Кокетство в моді», – наголосила Кароль.

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