50-річна російська актриса Евеліна Бледанс похвалилася новими відвертими знімками
Як передає Politeka.net, актриса виставила фото в своєму мікроблозі в Instagram.
На фотографії вона позує без білизни.
На одному зі знімків Бледанс сфотографована в спокусливому сукня-халат, яка оголила груди актриси.
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На інших фото Евеліна позує в ультракоротком сукню з фатину, яке також одягла без білизни.
У коментарях до публікації шанувальники розкритикували нові фото Бледанс: фанатам не сподобалися ні образи зірки, ні її пози в кадрі.
Також деякі звернули увагу, що на деяких знімках актриса позує разом зі своїм маленьким сином. На думку передплатників, з'являтися в настільки відвертих вбраннях перед хлопчиком не можна.
«Як то фффу прям...», «Для такої пози пізно», «Трохи вульгарно у цій позі і в цьому мішку», - пишуть в коментарях.
Також користувачі мережі запитують, чи не п'яна вона.
Та навіть наводять цитату з комедії Оскара Уайльда»Идеальній чоловік»: «Вчора на ній рум'ян було дуже багато, а сукні дуже мало. У жінці це завжди ознака відчаю».
Раніше ми писали, що Евеліна Бледанс вирушила разом із 7-річним сином Семеном на відпочинок в Емірати, однак там сталося несподіване ПП. Її розбудив дзвінок з ресепшина і повідомили, що з хлопчиком усе в порядку. Вона не відразу зрозуміла, в чому справа. Але коли побачила порожню ліжко сина, то відразу кинулася за ним. Виявилося, хлопчик вийшов з кімнати і блукав готелі.
Як повідомлялося раніше, російська телеведуча своїм костюмом викликала на кінопрем'єру навколо себе ажіотаж: її груди затьмарила все навкруги.
Евеліна Бледанс справила фурор на кінопрем'єру, мадам з'явилася на публіці в облягаючому одязі яку буквально проривали соски.
На червоній доріжці вона блищала в білому і відвертій сукні з плісированою спідницею.
Нагадаємо, Евеліна Бледанс розкрила найстрашнішу таємницю свого життя.
Як повідомляла Politeka, новий коханий Евеліни Бледанс годиться їй в сини: опубліковано фото.
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