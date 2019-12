Учасниця "Жіночого кварталу" Лера Товстолес приголомшила пікантним кадром

Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим знімком, на якому постала в образі поганого дівчиська. Так, на зірці біла коротенька сукня з пишною спідницею, а також розкішні чоботи-ботфорти на шнурівці. В кадрі Лера сидить у чорному ретро-кріслі, задерши повітряну спідницю по саме най-най: погляду прихильників відкрився прекрасний вид на її стрункі ніжки. Руки дівчина підняла вгору, склавши пальці в "рокерський жест", а на обличчі в неї забавна гримаса.

"bad girl is still waiting for 🎁🎁🎁 Всіх зі святом, сподіваюся всі хороші хлопчики і дівчатка отримали свої подаруночки. Навіть якщо вам скоро 25... 😄", - підписала знімок Лера.

Образ поганого дівчиська припав до смаку шанувальникам знаменитості: фото менш ніж за добу зібрало майже тисячу лайків.

"Кайф, який відчуваєш, зашнуровав чобітки до кінця 🔥 Ви кльова тут🌹", - пише фанатка дівчини.

Раніше ми повідомляли, Лера поділилася в мережі відвертим фото, на якому постала в пікантній позі. З одягу на дівчині були тільки бежевий бюстгальтер і плед. Зірка сфотографувалася в гримерці і похвалилася обновкою - вона придбала розкішну нижню білизну. Лера зухвало і звабно дивиться в дзеркало, доторкнувшись пальцем до губ.

"Я підібрала ідеальний комплект бежевого кольору. На зйомки інші кольори білизни не вітаються, але я змогла знайти ідеальний красивий комплект білизни 🎀... Якщо не знаєте, що подарувати своїй дамі на Новий Рік 🎄, то вам точно потрібен магазин... Там і дівчата і чоловіки зможуть вибрати подарунки: білизна, купальники Victoria’s Secret 👙", - підписала фото Лера.

Також ми писали, Лера розбурхала шанувальників фото, зробленому на роялі. Дівчина, заради гарячого знімка, прямо у вечірньому платті і при повному параді видерлася на музичний інструмент.

Кадр настільки вразив фоловерів, що вони не змогли залишитися осторонь: «😍😍😍 Кицюня красотуля», «Актриса, яку ми заслужили! 😻🔥❤️❤️», «Красуня просто🔥🔥🔥😍».

Нагадаємо, красавица-блондинка з Кварталу 95 посвітила пружними сідницями.