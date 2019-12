Участница "Женского квартала" Лера Товстолес ошеломила пикантным кадром

Как передает Politeka.net, красавица поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим снимком, на котором предстала в образе плохой девчонки. Так, на звезде белое коротенькое платье с пышной юбкой, а также роскошные сапоги-ботфорты на шнуровке. В кадре Лера сидит в черном ретро-кресле, задрав воздушную юбку по самое не могу: взору поклонников открылся прекрасный вид на ее стройные ножки. Руки девушка подняла вверх, сложив пальцы в "рокерский жест", а на лице у нее забавная гримаса.

"bad girl is still waiting for 🎁🎁🎁 Всех с праздником, надеюсь все хорошие мальчики и девочки получили свои подарочки. Даже если вам скоро 25... 😄", - подписала снимок Лера.

Образ плохой девчонки пришелся по вкусу поклонникам знаменитости: фото менеее чем за сутки собрало почти тысячу лайков.

"Кайф, который испытываешь, зашнуровав сапожки до конца 🔥 Вы клёвая тут🌹", - пишет фанатка девушки.

Ранее мы сообщали, Лера поделилась в сети откровенным фото, на котором предстала в пикантной позе. Из одежды на девушке были только бежевый бюстгальтер и плед. Звезда сфотографировалась в гримерке и похвасталась обновкой - она приобрела роскошное нижнее белье. Лера дерзко и маняще смотрит в зеркало, дотронувшись пальцем к губам.

"Я вот подобрала идеальный комплект бежевого цвета. На съемки другие цвета белья не приветствуются, но я смогла найти идеальный красивый комплект белья 🎀... Если не знаете, что подарить своей даме на Новый Год 🎄, то вам Точно нужен магазин... Там и девушки и мужчины смогут выбрать подарки: белье, купальники Victoria’s Secret 👙", - подписала фото Лера.

Также мы писали, Лера взбудоражила поклонников фото, сделанном на рояле. Девушка, ради горячего снимка, прямо в вечернем платье и при полном параде взгромоздилась на музыкальный инструмент.

Кадр настолько впечатлил фолловеров, что они не смогли остаться в стороне: «😍😍😍 Кисуля красотуля», «Актриса, которую мы заслужили! 😻🔥❤️❤️», «Красотка просто🔥🔥🔥😍».

Напомним, красавица-блондинка из Квартала 95 посветила упругими ягодицами.