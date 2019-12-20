Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників особистим знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, а також результатами свого схуднення, пише Рoliteka.net.

Каменських є любителькою показати відверті фото, на яких вона з радістю демонструє струнку фігуру. Відпочинок на теплому узбережжі у відкритому купальному костюмі, провокаційні пози, відверті, а місцями навіть викликають кадри – все це є в архіві Каменських.

Так, на одному з пікантних фото зірка також підігріла інтерес до своєї персони улюбленим чином - не секрет, що Настя худне, тому сьогодні знову продемонструвала кадри зі спортзалу.

У розділі Сторі Настя показала звичні фото з роздягальні спортзалу, де демонструвала схудлу фігуру в тонкому спортивному костюмі чорного кольору з різного виду вставками. Після артистка показала кілька коротких роликів з самого залу, де старанно качає "сідниці, як у Кім".

Також раніше в розділі Сториз в Instagram артистка показала, як тренується, позуючи перед камерами без макіяжу, а також продемонструвала улюблене вправу для «Попи як у Кім». Також до цього, раніше в 6 ранку вже були в Ботанічному саду в Києві, де провели, за словами артистки, вельми цікаву тренування.

«Навіть не уявляєте який це кайф, коли ще всі сплять, зустріти світанок в компанії @khomytskyi_official. І не просто, а з користю💪🏼☀️всім передаємо сонячний настрій і заряд бадьорості 😘❤️», – написала під новим постом Каменських.

Примітно, що чоловік зірки також прокоментував пост і навіть написав, що заздрить їх прогулянці.

Нагадаємо, раніше фанати різко розкритикували фігуру Каменських.

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