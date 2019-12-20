Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

В цей раз знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній ети Instagram показала на новий відео і фото свій відпочинок після зйомок у відомому шоу, пише Politeka.

Яскравими фото зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком.

Як відомо, зірка кілька тижнів відпочивала в Китаї, звідки викладала яскраві фото своїх пригод. Зараз зірка вже повернулася додому і активно демонструє відпочинок вже в Києві. Цього разу артистка справді зачарувала незвичайним виглядом.

«Вічна проблема..де святкувати НГ??

1. Гори

2. Клуб (ресторан)

3. Море

4. Вдома спати😫

Ви вибираєте?? 1，2，3，4😊», – пише Леся під постом.

Шанувальники не залишилися байдужі до питання Никитюк і написали безліч слів на адресу зірки:

«А всі ці варіанти повинні бути тільки з ТАКИМ виразом обличчя ? Це важливо !», «Море 🤪😍», «У ресторані в горах 😊», «5 з коханим в Парижі 😊», «Мене обирає 4», «Море або Гори», «Будинку з чоловіком та донькою», «Я полечу на море❤️», «Красуня 😍», «Вибираю гори,але буду спати вдома😁», «5. На роботі 😄».

Також Леся показала не тільки незвичайний кадр в образі зі сміливим декольте, але і дійсно унікальні і яскраві кадри, зняті під час зйомок шоу "Ле-маршрутка". Під час шоу Никитюк показала унікальні місця України, які варто дізнатися і де варто побувати кожному жителю країни.

«Якщо мене запитають: "Що ти зробила для своєї країни?", я відповім: "Я показала! І я навіть не знаю, чи оцінить хтось мої старання і всієї нашої команди. Я знаю, що своє не люблять. Чомусь так склалося! Всі завжди хочуть закордонне. Напевно, це бажання залишилося ще з СРСР. "Мамо, привези жуйку закордонну, з переснимачкой, щоб на руку, турецький светр... і бананів!". Я банани спробувала років на 10! А тепер вони під Києвом ростуть. Так можливо пора полюбити своє?» – написала Никитюк під постом.

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

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