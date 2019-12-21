Артистка була помічена з незнайомцем на вулиці

Українська актриса, переможниця шоу "Танці з зірками", Ксенія Мішина, опублікувала фото з чоловіком

Зірку сфотографували зі сторони в той час, як вона перебувала на лавочці і спілкувалася з незнайомцем в капюшоні, пише Рoliteka.net.

Ксенія одягла чорні куртку, джинси і чоботи. Довге волосся дівчина прибрала в хвіст. По всій видимості, між артисткою і чоловіком йде активна дискусія.

В пості актриса міркує про партнерство на роботі.

"На камеру важко обдурити, і глядача відповідно теж. Тому партнерство на майданчику, на сцені, у творчості - це перше, чого навчають в акторській професії...", - написала Мішина.

В кінці дівчина додала, що артисти крутять романи, тому що, "правильне партнерство - елемент любові!".

За годину публікація Ксені зібрала понад 5000 позначок "Подобається" і масу коментарів.

"Красиве слово Елемент 🔥♥️", "Красиві слова, написані", "Опа, ви закохані в Кота? 🤔 🙄 😍", "Як круто все сказано🔥🔥", "Ого))) А на вашу думку, з ким міг бути б роман з ваших партнерів?", "Це натяк", "Це здорово😉", "Дуже красива дівчина 👍", "Це Женя Кіт", "Мені знайомий цей елемент - з моїх улюблених серіалів ❤️", "Класні чоботи!! У нас такі ж🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, Женя Кот - це колишній партнер Ксенії на зазначеному шоу.

Нагадаємо, артистка покрасувалася в чорному брючному костюмі і в човниках на шпильці. Примітно, що актриса одягла піджак «оверсайз», ймовірно, на голе тіло. Волосся зірка прибрала назад,у пучок і під рівний проділ.

На кадрах Ксенія Мішина з серйозним виразом обличчя приймає різні пози, в тому числі, вона присіла, широко розставивши ноги.

«Ні, не був мій творчий шлях легкий і простий...

Раніше я часто чула: вона не актриса - вона модель... Десятки про**атых кастингів... Літри сліз і деструктивних думок...», - написала актриса.

Раніше ми писали, що Мішина повідомила, що зараз активно знімається, але існують проблеми зі здоров'ям. Вона розповіла, що у неї жахлива алергія на багато фірм декоративної косметики для обличчя, і в тому числі для волосся, у актриси непереносимість.

В результаті дуже важко доводиться її гримерам, але вони відносяться з розумінням.

Нагадаємо, переможницю «Танців з зірками» спустили зі сходів

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