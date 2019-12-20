Бред Пітт провів своє 56-річчя тільки з біологічними дітьми

18 грудня голлівудському актору Бреду Пітту виповнилося 56 років, однак він не планував влаштовувати гучного святкування. Його бажанням було провести день з сім’єю, а саме, своїми дітлахами. Але діти, яких усиновила Джолі, налаштувала дітей проти батька, тому вони не захотіли його привітати. Натомість, до Пітта завітали лише його біологічні діти: 13-річний Джон (який раніше був донькою акторів, а зараз приймає гормональні препарати) та 11-річні близнюки Вів'єн і Нокс.

"Бред весь день провів у своєму будинку в Голлівуді. Його молодші діти відвідали його. Вони скромно відсвяткували його 56-річчя, тому що часу було зовсім мало. Діти пробули у нього пару годин, вони разом пообідали. А потім їх забрали охоронці назад додому до Джолі", - повідомив інсайдер виданню ENews.

Також інсайдери повідомили, що діти складуть компанію батькові і на святкуванні Різдва.

"Діти приїдуть до Бреда додому і проведуть з ним весь день. У них є деякі традиції, яких вони дотримуються: святкова вечеря та обмін подарунками. Вони слухають музику і просто весело проводять час. Бред хоче зробити цей день особливим для дітей, йому подобається бачити радість в їхніх очах. Він намагається підібрати їм змістовні подарунки та подарунки-враження. Найголовніше - це просто бути разом і бути однією сім'єю. Це дійсно єдине, чого він хоче", - йдеться у виданні.

Нагадаємо, знаменитый актор Бред Пітт на зустрічі з Леонардо Ді Капріо здивував моложавим виглядом. Пітту виповнилося 56 років, колишній чоловік Анджеліни Джолі сьогодні відзначає день народження.

Але зірці не до свят. Він з головою поринув у роботу. Напередодні ввечері Бреда помітили в кінотеатрі ArcLight в Лос-Анджелесі. Він приєднався до 45-річного Леонардо Дікапріо для промо їх спільної картини "Одного разу в Голлівуді".

Пітт з'явився в casual-образі. Він надів рвані джинси з латками, які останнім часом одягає досить часто. Актор доповнив свій образ чорним джемпером, стьобаною курткою оливкового кольору, сірими мокасинами і коричневим фетровим капелюхом.

Нагадаємо, Джолі вразила інтимним зізнанням про життя з Піттом і не тільки: "Моє тіло багато пережило"

Як повідомляла Politeka, Джолі вразила скандальним чином у новій фотосесії: "з одягу тільки фата"

Також Politeka писала, що Джолі наздогнала смертельна небезпека прямо під час зйомок: «довелося…», подробиці

https://youtu.be/LCnQq0n2-R4