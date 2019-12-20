Популярну американську компанію AMC Networks, яка знімає серіал «Ходячі мерці», звинуватили в тяжкому злочині

Суд зобов'язав розважальну компанію AMC Networks виплатити $ 8,6 млн родині Джона Бернекера, 33-річного каскадера серіалу "Ходячі мерці", який трагічно загинув на знімальному майданчику, прямо під час зйомки кадру падіння з даху. Суд звинуватив продюссерскую компанію в недбалості до життя каскадера, повідомляє Апостроф з посиланням на People.

Було встановлено, що продюсерська компанія шоу і спостерігали за трюком члени знімальної групи частково відповідальними за інцидент.

Каскадер Бернекер загинув ще в липні 2017 року під час зйомок 8 сезону "Ходячих мерців". Він мав досвід у каскадерстві, тому повинен був впасти з балкона на матраци, але під час падіння випадково зачепився за перила і впав прямо на цемент з висоти 6 метрів.

"Трагічна і предотвратимая смерть Джона сталася в результаті серії невдач, пов'язаних з безпекою [на зйомках]. Вивчення цих невдач буде мати велике значення для того, щоб подібні трагедії не відбувалися з іншим каскадерами і їх сім'ями", - повідомив адвокат сім'ї загиблого Бернекера.

У свою чергу, AMC Networks будуть наполягати, що їх майданчики для зйомок відповідають всім стандартам безпеки, підтверджуючи це тим, що вони вже зняли благополучні 150 епізодів популярного серіалу.

Нагадаємо, що помер знаменитий американський актор, славу якому принесла роль в серіалі «Ходячі мерці». Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Данго Нгуєн знімався в серіалах «Знайомтесь, Брауни», «Банши», «Червона дорога» і декількох фільмах, проте популярність їй приніс третій сезон «Ходячих мерців» (The Walking Dead), де він виконав роль охоронця головного лиходія. Після того, як його персонаж був убитий, актор потрапив до складу «Первородних» і приміряв роль вампіра, його можна побачити у четвертому сезоні шоу.

Пожежна служба округу Атенс-Кларк, де раніше працював Нгуен, підтвердила смерть 48-річного актора.

«Данго був сержантом нашого відділу, перш ніж почати кар'єру в індустрії розваг і інших сферах…Ми будемо пам'ятати його енергію і непохитну рішучість. Ми всі прагнемо бути «Сильним Данго», — сказано в повідомленні.

Нгуєн був співробітником пожежної частини майже 20 років. Після звільнення він став борцем WWE і тренувався разом із зіркою рестлінга Робом Ван Дамом. А пізніше вирішив спробувати себе в кіно.

Нагадаємо, Ален Делон переніс інсульт, його син зробив заяву: розкриті подробиці про стан актора.

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