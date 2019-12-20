Популярную американскую компанию AMC Networks, которая снимает сериал «Ходячие мертвецы», обвинили в тяжелом преступлении

Суд обязал развлекательную компанию AMC Networks выплатить $ 8,6 млн семье Джона Бернекера, 33-летнего каскадера сериала "Ходячие мертвецы", который трагически погиб на съемочной площадке, прямо во время съемки кадра падения с крыши. Суд обвинил продюссерскую компанию в небрежности к жизни каскадера, сообщает Апостроф со ссылкой на People.

Было установлено, что продюсерская компания шоу и наблюдавшие за трюком члены съемочной группы частично ответственными за инцидент.

Каскадер Бернекер погиб еще в июле 2017 года во время съемок 8 сезона "Ходячих мертвецов". Он имел опыт в каскадерстве, поэтому должен был упасть с балкона на матрасы, но во время падения случайно зацепился за перила и упал прямо на цемент с высоты 6 метров.

"Трагическая и предотвратимая смерть Джона произошла в результате серии неудач, связанных с безопасностью [на съемках]. Изучение этих неудач будет иметь большое значение для того, чтобы подобные трагедии не происходили с другим каскадерами и их семьями", - уведомил адвокат семьи погибшего Бернекера.

В свою очередь, AMC Networks будут настаивать, что их площадки для съемок отвечают всем стандартам безопасности, подтверждая это тем, что они уже сняли благополучные 150 эпизодов популярного сериала.

Напомним, что скончался знаменитый американский актер, славу которому принесла роль в сериале «Ходячие мертвецы». Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Данго Нгуен снимался в сериалах «Знакомьтесь, Брауны», «Банши», «Красная дорога» и нескольких фильмах, однако известность ему принес третий сезон «Ходячих мертвецов» (The Walking Dead), где он исполнил роль охранника главного злодея. После того, как его персонаж был убит, актер попал в состав «Первородных» и примерил роль вампира, его можно увидеть в четвертом сезоне шоу.

Пожарная служба округа Атенс-Кларк, где ранее работал Нгуен, подтвердила смерть 48-летнего актера.

«Данго был сержантом нашего отдела, прежде чем начать карьеру в индустрии развлечений и других сферах…Мы будем помнить его энергию и непоколебимую решимость. Мы все стремимся быть «Сильным Данго», — сказано в сообщении.

Нгуен был сотрудником пожарной части почти 20 лет. После увольнения он стал борцом WWE и тренировался вместе со звездой рестлинга Робом Ван Дамом. А позже решил испробовать себя в кино.

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