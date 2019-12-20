Киянка Альона Омович, за якою в Instagram стежать понад мільйона підписників, зняла з себе одяг заради реклами чорної ікри

Дівчина давно прославилася не тільки своєю фігурою, яку створила з пластичних хірургів, але і любов'ю до дорогим і стильним речам, пише Politeka.net.

Більш того, володіючи розкішними формами, вона примудряється будь-яку річ піднести дуже вигідно. Як не дивно, останнім часом модель почала рекламувати їжу. Раніше вона рекламувала доставку суші та ролів, тепер же опублікувала відверте фото з банками чорної гри.

В цей раз Олена на передній план виставила свою оголені груди, яку намазала чорною ікрою. Також для фото вона одягла чорний парик з чубчиком, чорний чокер на шию, зробила стрілки на очах і висунула язик, при цьому губи також вимазавши в ікру.

Фото вийшло дуже спокусливим і пленяющим не тільки з-за продуманого образу моделі, а з-за ракурсу, з якого було зроблено фото. Так, об'єктив камери сфотографував Омович зверху, при цьому в кадр потрапили всі принади красуні.

В коментарях шанувальники блогерки відзначили її фігуру і позу, багато ж почали агресивно висловлювати думку з приводу пластичного втручання.

«Жах 👎 сама худа шкіра та кістки, а величезні сиськи», «шикарне фото, хочеться злизувати її з твоїх губ=)❤️», «Люди придумали ложки і виделки, але мова зручніше, я тренуюся, так», «Що за гуманоїд ? Хіба це красиво?», «Ви хворі. Вам потрібен психолог...або окуліст. Як можна таке з собою робити?», «Які руки тонкі😍😍», «Щиро шкода вас хай допоможе вам бог, відписуюся страшно дивитися вже», – пишуть в мережі.

Раніше ми розповідали про те, що Олену Омович за її бізнес-жилку і видатні форми вже прозвали української Кім Кардашьян. І Хоча за кількістю передплатників дружина Каньє Уеста поки що дуже далеко попереду, киянка намагається наслідувати кумира і вміло підігріває інтерес публіки провокаційними знімками і стильними образами.

Ми також писали про те, що дівчина виклала у соцмережі відеоролик, в якому приміряла відразу чотири вбрання для новорічної вечірки і попросила фанатів допомогти їй з вибором. Так, красуня постала в ефектному чорному платті з блискітками (до речі, більшість голосів за цей наряд), кремово-бежевій сукні з відкритими плечима, екстремально короткому платті соковито-сірого кольору і брючному костюмі, що складається з штанів-кльош і топа з одним рукавом.

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Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян посвітила апетитними булочками в прозорому боді.