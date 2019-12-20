Скандальна російська співачка українського походження Наташа Корольова здивувала мережу недоречною витівкою

Як повідомляє Politeka, кадрами вона поділилася в Instagram.

«Мої улюблені Юлія Райдлер і Сестри Роуз – ми з вами в п'ятницю впорхнули яскраво!», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах жінки нібито перетягують канат. При цьому Корольова виглядає найбільш екстраординарної серед них. Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів.

«Ці убогі жіночі душі не горять красивим полум'ям,а тліють разом з брудним піаром», «Наташа звичайно дуже красива, але останнім часом стала дуже вульгарніше, а в цьому віці все вже непристойно висмикувати. Краще бути розумною й тактовною, як Юлія Проскурякова…», «Дурдом», «хабалка», «Поведінка Наташі, бажає кращого, доросла жінка, треба бути тактовною і розумною», «Як базарні баби», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, російська співачка Наташа Корольова всі активние ділитися пікантними знімками, отчаяно намагаючись продемонструвати свою "хорошу форму". І робить це, як правило, в компанії "бойових подруг".

днями співачка опублікувала оригінальний знімок, де вона позує разом з Надією Бабкіною. Обличчя жінок сяють від щастя. І не дивно, адже вони знаходяться в шикарному ресторані. Заклад розташований у місті Сургут (Росія). На фото видно розкішний інтер'єр в стилі необароко, який вражає античним пафосом. Сама Королева в одязі з принтами у вигляді троянд, так співачка, мабуть, натякає на те, що вона ще не зів'яла.

Видна ще одна пікантна деталь вбрання зірки – червоне нижню білизну, Наташа вся як червона троянда.

Пописчики активно коментували фото:

Також Королева не обділила увагою й іншу свою подругу, щоправда, менш відому ніж Бабкіна. Наташа ніжно називає її Иннусик.

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