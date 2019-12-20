У Аліни Гросу під час концерту з сукні випали груди

Як повідомляє Politeka.net, інцидент стався під час виступу Гросу на сцені «Музичної платформи». Аліна Гросу виконувала пісню «Vova» під час активного танцю. Так. На одному з кадрів, які вона оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі, вона прикрила соски сердечками, тому що її сукня без бретелей помітно опустилася нижче їх рівня.

«Хочу подякувати @kanalukraina, @genaviter_official і всіх організаторів «Музичної платформи» за прекрасне свято музики. Мені дуже приємно, що моя пісня « #VOVA » отримала нагороду і звання «Краща Пісня року 2019». Спасибі кожному, хто голосував, хто підтримував!!! Спасибі моїй команді, спасибі моїй родині, спасибі @shurins за таку кайфову пісню!!! Спасибі моїм саунд-натхненникам, воплотителям найбільш дивних, але при цьому шалено креативних ідей @andrey_ignatchenko_iksiy_music і @iamrunstar !!! Вже плануємо нові сингли на 2020 рік. Всіх з наступаючими новорічними святами! ❤️ люблю...

P. s. Так викладалася..так викладалася, що все вклалося...😱😂😂😂 на останньому фото. 😭😂😂😂», – наголосила вона у підписі до ряду фото.

В коментарях шанувальники української зірки відзначили її талант. Також деякі запитали, як вийшло, що випали принади з сукні.

«Красуня», «Від усієї душі вітаю з успіхом!», «Останнє фото: оу, травень😍😂😅», «Пуш ап зло», «Обожнюю цю пісню!!😍», «Шо прям цицьки?», «Які гарні ❤️😍», «Які Ви красиві 😍 Особливо ти Аліночка 🙀 Шикарний образ🌹 Краща👍 Умничка 👏 Дякую тобі за твою любов🙏 Чекаю новий сингл🤗 І тебе З Наступаючими Новорічними святами❤️», «Обажаю цю пісню🔥🔥🔥🔥👏🎉», – написали в мережі.

Нагадаємо, Гросу приїхала в Київ і спантеличила заявою

Також Politeka писала, що Пустотлива Гросу розкрила, чому так рідко посміхається

Також Politeka повідомляла, що Гросу повідомила про поповнення в родині і вперше показала малюка