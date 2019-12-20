Відома українська модель і ведуча шоу «Топ-модель по-українськи», Алла Костромічева не перестає дивувати незвичайними знімками

Зірка опублікувала розкішний знімок на фото східних килимів і посуду, пише Рoliteka.net

Українська знаменитість продемонструвала шикарну фігуру, розпустивши волосся. Дівчина позувала в бавовняному білому платті без білизни і босоніж.

"Східна казка", - написала Костромічева.

В коментарях шанувальники зірки відзначили вишукане фото безліччю компліментів.

«Така витончена жіночність. Ви надихаєте...❤️», «Нереально просто🔥🔥🔥», «Якого ти туди залізла?», «Твої фотки краще, ніж фотки учасниць на випробуваннях», «неперевершена😍», «Східна казка навіщо ти мені будуєш очки?😁🔥 (с) Блискучі», «Дуже атмосферне фото😍 І Ві Алла,просто неймовірна💣», «Яка красуня», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що українська знаменитість продемонструвала шикарну фігуру. Дівчина позувала в макіяжі з акцентом на червоні губи. Варто відзначити, що фото були зроблені на пляжі на білосніжному піску.

"Поки дівчата позували в шубах, я позувала без )) ось така рассветно-закатная ситуація. Благо гроза всіх туристів розлякала...", - написала Костромічева.

За кілька годин пост зірки зібрав понад 92 тисяч лайків, а також багато коментарів.

"Красуня 😍", "Бомбезні фото", "Просто красуня, 😍 неперевершена 😍 богиня💕Аллочка ви найкраща топ-модель", "Про Боги ці ноги просто космос! 😍", "Шик, шик фігура", "Ідеальна фігура", "Ось це ноги😲", "Нереально красиво😍 особливо 2 фото", "Чудова😍", "Як завжди неперевершена✨", "Неперевершена", "Ідеальна❤", "Про ноги, ноги! Фантастична картинка! Шедевр! 👍❤️🤩", "Шикарні фото 🔥😍💜", "Вау Алла дуже красива😍, Просто космос🔮", "Вауууу😻", "Така прекрасна😻", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, восени 33-річна зірка, ймовірно перебуваючи на балконі, зробила відвертий знімок. Так, Костромічева позувала топлес, прикривши груди від фотографа. Крім джинсових шортів на Костромічевою ще прикраси.

Дівчина закрила очі, її волосся розвіяв вітер.

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