Відома українська виконавиця Оля Полякова засвітила зайве у відвертому вбранні, в якому дала концерт

Як повідомляє Politeka, знімки вона опублікувала в Instagram.

«Відразу дві мої пісні «Гей, секундочку» і «Крига скресла» визнані «Піснею року 2019» за версією @kanalukraina і «Новорічної музичної платформи»А яка ваша найулюбленіша пісня?», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що для виступу Полякова вибрала боді, який ефектно підкреслює її форми, а також колготки в сітку. Доповнювала образ красива діадема. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Шкода, Оля не в кокошнику більше», «Господи, ось це вид!», «Божественна краса», «Оля – ти шикарна», «Дуже красива», «красуня», «ось це справжня королева!», - пишуть вони.

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Епатажна співачка досить часто радує своїх фанатів незвичайними і пікантними нарядами, а також демонструє екстравагантні сценічні костюми для своїх концертів і ділиться з шанувальниками навіть рідкісними «домашніми» фото.

цього разу зірка показала себе зі своїми колегами і здивувала резонансною заявою. Справа в тому, що зірка покине Україну в січні. Співачка має намір відвідати США і дати там цілу серію концертів.

Так, на сторінці в Ингстаграм Оля розповіла, чим займатиметься в січні 2020 року. Співачка похвалилася шанувальникам, що на цей період у неї заплановані виступи в різних містах США.

“Візи в Америку і Канаду отримали!!!! Ура! 7 січня - Майамі ! 10 січня - Торонто! 11 січня - Чикаго! 12 січня - Нью-Йорк! Чекаю вас мої улюблені!!!”, – зазначає Полякова під постом.

Нагадаємо про те, що Полякова вперше за 15 років показала свого чоловіка.

Як повідомляла Pоliteka, мокра Полякова рачки похвалилася п'ятою точкою перед чоловіком.

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