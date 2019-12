Украинская модель и певица Даша Астафьева потрясла сеть внешним видом и попросила у поклонников совета

Как передает Politeka.net, звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм несколькими кадрами, на которых предстала с макияжем и без. Пышные густые черные волосы и дерзкий взгляд прямо в камеру - певица попросила у поклонников совета - как она лучше выглядит: накрашенной или нет?

Мнения комментирующих разделились, однако, стопудово, можно сказать, что фанаты артистки любят ее в любом виде.

"С такими зелёными глазами и без мейка все прекрасно!"

"Как ни крути - хороша ♥️"

"Too much makeup" (слишком много макияжа, - прим. ред.)

"Тебе достаточно только губы накрасить и будет 🔥"

"Без, Дашенька 😘🌹"

"Вы прекрасны в любом воплощении!! И всегда разная!! Это же круто!!👍🏻❤️"

"Of course with make up👍" (конечно, с макияжем, - прим. ред.)

"Странно это произносить... Но это круче чем си**ки!😮🙌🔥🔥"

"Ожог глаз 🖤"

"Львица аррр"

"Волосы бомба"

"Красота сердца отражается в лице 🤗"

"Мерлин Монро нашего века, однозначно ❤️"

"Вот такие фото мне нравятся. В такой фотке есть всё :жизнь, мысль,чувства..👏"

Ранее мы сообщали, Даша поделилась пикантным фото, на котором засветила лишнее. Она предстала воткровенном белом наряде, который идеально подчеркивает ее формы. При этом исполнительница призвала своих поклонников задавать ей вопросы. Кадр певица опубликовала в Stories, в котором также разместила блок для того, чтобы украинцы могли высказаться о ее красоте.

Также мы писали, Астафьева поразила посетителей ночного клуба, в котором она выступала, своим сексапильным нарядом. На звезде было длинное черное платье с оригинальным декором серебристого цвета. От зоны декольте невозможно отвести взгляд.

Кадры с закрытого выступления Даши появились не только на ее странице в разделе Сторис, но и на страницах многих звезд. К примеру, Вика Смеюха - одна из участниц "НеАнгелов" также выложила множество кадров со звездой.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь