"Мені подобається те, яка я в цьому віці!"

21 грудня російська ведуча Анфіса Чехова відзначає своє 42-річчя

Politeka.net вирішила показати читачам свіжі жаркі знімки зірки, щоб в черговий раз переконатися в неперевершеності Чехової, якій роки додають ще більше вишуканості й мудрості.

Нагадаємо, широку популярність ведучій принесла телепередача "Секс з Анфісою Чеховою", яку вона вела з 2005 по 2009 роки.

У 2002 році Чехова взяла участь у зйомках серіалу «Театральна академія», що стало її першою роботою в якості актриси. У 2008 році, закінчивши навчання в Інституті журналістики та літературної творчості, отримала диплом журналіста.

11 вересня 2009 року актриса дебютувала на театральній сцені — у постановці Андрія Носкова «Одного разу зоряної вночі» (вистава про кохання, з жартами, піснями і танцями).

У 2010 році спробувала себе в ролі радіоведучої, вела передачу «Анфіса і Король» на «Мегаполіс FM».

У 2011 році Анфіса брала участь в українських шоу «Танці з зірками» і «МастерШеф». У тому ж році вела на українському каналі СТБ реаліті-шоу «Холостяк. Як вийти заміж». З 2011 року вела ток-шоу «Як вийти заміж з Анфісою Чеховою» на каналі СТБ.

У грудні 2017 року після тривалої перерви повернулася на СТС, з 17 лютого 2018 року стала ведучою реаліті-шоу «Зважені та щасливі люди».

Артистка зробила пост у своєму мікроблозі в Instagram, присвячений її дню народження. Чехова зізналася про традиції на ДР ходити до астролога. Минулого разу їй обіцяли, що настануть добрі часи, якщо вона зустріне 41-річчя у Ванкувері, але рік видався, за словами Чехової, одним з найгірших.

"Кілька років, перед кожним своїм Днем народження, я ходила до астролога, щоб дізнатись, що рік прийдешній мені готує. І заодно уточнити в якій країні мені краще зустрічати свій ДР, щоб поліпшити події наступного року🙈 В минулий ДР астролог відправила мене в Ванкувер, пообіцявши мені найкращий рік в моєму житті🤦🏻‍♀️ Рік був одним з найгірших🤨 Були втрати, розчарування і внутрішні метання, з періодичною відсутністю інтересу до життя, до людей, і, особливо, до роду і сфері моєї діяльності. Але, незважаючи на всі мінуси цього року, я ще раз усвідомила, що все що відбувається, негативні події, не позбавляють мене загального відчуття внутрішнього Щастя і Вдячності Вищим силам за все, що я маю!

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P. S. 42 роки. Як ніби не про мене🤦🏻‍♀️ Фізично і психологічно відчуваю себе не більше, ніж на 30-ть. А ментально - років на 80 🤦🏻‍♀️ Але мені подобається те, яка я в цьому віці! Ні на секунду не хочу повернутися в минуле, ні в мої 17-ть, ні мої 25 або 35😂", - написала Анфіса.

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