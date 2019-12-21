Всі забули про те, що був ще й...

Режисер скандального фільму Текст», після якого на актрису Христина Асмус почалася атака, втрутився в ситуацію

Христині Асмус зіграла коханку героя Івана Янковського. В одній зі сцен артисти зображують кохання на камеру. Відвертий епізод був сприйнятий більшістю глядачів в багнети. Вимагали навіть позбавити зірку батьківських прав, що стало повною несподіванкою і для самої Асмус, і для інших членів знімальної групи.

36-річний Клим Шипенко вирішив захистити Христину, зазначивши, що лише виконувала свою роботу.

«Акторська професія змушує тебе бути готовим до всього. Причому всі обговорюють Христину, забуваючи, що на знімальному майданчику був ще й Ваня Янковський. Йому було не комфортно, та й мені теж. Христина та Іван не порноактори, та й я не порнорежисер. Ніхто з нас не знімав порно, тому сцена була складною», — розповів режисер.

На думку Шипенко, реакція публіки викликана російським менталітетом, адже на заході до еротичних сцен вже давно всі звикли. Спочатку режисер навіть не розглядав Христина Асмус в якості виконавиці головної ролі, але актриса наполягла на кастингу. Її чоловік Гарік Харламов не став заперечувати проти зйомок, прекрасно розуміючи, наскільки для обраниці важливий цей проект.

«Я познайомився з Гаріком мигцем тільки нещодавно. Я не знаю, як вони обговорювали цю сцену. Це їх сімейні справи, які мені втручатися не варто. Але Христина з самого початку знала, на що йде. Ми це обговорили, вона погодилася», — пояснив режисер.

Завдяки відвертій сцені навколо картини почався хайп.

Раніше повідомлялося, що про «ню» акторів попереджали, сама Христина Асмус визнавалася російським журналістам у тому, що її сценарій зовсім не збентежив, але такий досвід – у неї був вперше. Відомо також, що актрисі шлють погрози зі словами «ціла група на всю голову отъехавших відморозків» тощо.

Реакція чоловіка актриси коміка з Comedy Club Гарика Харламова цілком лояльна – популярний артист поставився до сміливої роботі подружжя спокійно, а до шуму гнівних коментарів у мережі і неоднозначної реакції громадськості – з властивим йому гумором.

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