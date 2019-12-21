Все забыли о том, что был еще и...

Режиссер скандального фильма "Текст", после которого на актрису Кристину Асмус началась атака, вмешался в ситуацию

Кристине Асмус сыграла любовницу героя Ивана Янковского. В одной из сцен артисты изображают любовь на камеру. Откровенный эпизод был воспринят большинством зрителей в штыки. Требовали даже лишить звезду родительских прав, что стало полной неожиданностью и для самой Асмус, и для остальных членов съемочной группы.

36-летний Клим Шипенко решил защитить Кристину, отметив, что та всего лишь выполняла свою работу.

«Актерская профессия вынуждает тебя быть готовым ко всему. Причем все обсуждают Кристину, забывая, что на съемочной площадке был еще и Ваня Янковский. Ему было не комфортно, да и мне тоже. Кристина и Иван не порноактеры, да и я не порнорежиссер. Никто из нас порно не снимал, поэтому сцена была сложной», — рассказал режиссер.

По мнению Шипенко, реакция публики вызвана российским менталитетом, ведь на западе к эротическим сценам уже давно все привыкли. Изначально режиссер даже не рассматривал Кристину Асмус в качестве исполнительницы главной роли, но актриса настояла на кастинге. Ее супруг Гарик Харламов не стал возражать против съемок, прекрасно понимая, насколько для избранницы важен этот проект.

«Я познакомился с Гариком мельком только недавно. Я не знаю, как они обсуждали эту сцену. Это их семейные дела, в которые мне вмешиваться не стоит. Но Кристина с самого начала знала, на что идет. Мы это обговорили, она согласилась», — объяснил режиссер.

Благодаря откровенной сцене вокруг картины начался хайп.

Ранее сообщалось, что об «обнаженке» актеров предупреждали, сама Кристина Асмус признавалась российским журналистам в том, что ее сценарий не смутил совершенно, но такой опыт – у нее был впервые. Известно также, что актрисе шлют угрозы со словами «целая группа на всю голову отъехавших отморозков» и тому подобное.

Реакция мужа актрисы комика из Comedy Club Гарика Харламова вполне лояльна – популярный артист отнесся к смелой работе супруги спокойно, а к шуму гневных комментариев в сети и неоднозначной реакции общественности – с присущим ему юмором.

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