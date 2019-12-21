Задля подальшого спілкування з дітьми, актор пішов на «безпрецедентні» особисті заходи, але ситуації це не зарадило...

Знаменитий американський актор Бред Пітт дуже засмутився у власний день народження

Про це пише E!News

Справа в тому, що діти у день народження актора, який він святкував напередодні, не приїхали привітати батька. Прийомні діти Бреда Пітта і Анджеліни Джолі відмовилися навіть з'явитися на день народженні чоловіка.

Як відомо, Пітт спілкується тільки з деякими своїми дітьми – Шайло, Ноксом і Вів'єн. Прийомні ж зовсім відмовилися навіть спілкуватися з батьком. Раніше, заради того, щоб хоч якось налагодити зв'язок з сім'єю, актор, у якого були проблеми з алкоголем, пішов у групу анонімних алкоголіків і, судячи з того, що пишуть голлівудські таблоїди, зміг перемогти згубну залежність:

«Молодші діти приїхали до нього на день народження – побули разом пару годин в будинку Бреда в Лос-Анджелесі, потім дітей забрали охоронці і водій. Актор дуже сподівався всіх дітей побачити, але приїхали тільки Шайло, Нокса і Вів'єн», — йдеться у повідомленні інсайдера.

Як відомо, 18 грудня Пітту «стукнуло» 56. Про його скандальне розлучення з Джолі чули всі, за тими ж чутками, однією з причин розлучення стала пристрасть актора до алкоголю – в якусь зі сварок, артист вдарив кілька разів прийомного сина Меддокса - хлопець вступився за матір, коли Пітт був п'яний і пара з'ясовувала стосунки.

Відомо також, що наступного разу Бред побачиться зі своїми біологічними дітьми в переддень Різдва. Нагадаємо, стосунки Бреда Пітта й Анджеліни Джолі тривали 12 років, після чого, вони розлучилися з гучним скандалом. У них є, як біологічні спільні діти, так і прийомні – за чутками, Пітт дуже любив не тільки рідних, але і старших, прийомних. З найстаршим, Меддоксом, раніше актор багато спілкувався і мав близькі стосунки з хлопцем, але після інциденту з «побоями», хлопець відмовляється говорити про Пітта і ніяких стосунків з актором не підтримує.

Нагадаємо також, Джои не перестає радувати своїх фанатів – мінімум макіяжу, недбала зачіска, витончена, некричаща класика у виборі одягу – такий зовнішній вигляд приємно здивував усіх шанувальників численних талантів і чеснот світової знаменитості.

Днями зірка світового кіно була помічена біля ресторану «The Eternals» у Лондоні – знаменитість обрала для вечірнього виходу завжди актуальну класику – легкий плащ-беж під пояс, чорні штани і сумку в колір взуття – бежеві або пудрові човники на шпильці.

Знаменитість з недбалим укладанням, але в цілому з доглянутим виглядом була помічена з помічницею ввечері на вулицях британської столиці, поруч на фото папарацці також присутні люди – зокрема, чоловік міцної статури, не зовсім зрозуміло – це охорона Джолі або просто випадковий перехожий.

Як би там не було, Анджеліна Джолі знову і знову радує публіку - навіть несподівані спалахи камер не застають оскароносну Енджі зненацька. Зірка прекрасно і природно виглядає, правда, дуже худа, як відзначають багато її фанів в мережі. Разом з тим, "як можна бути такою фантастичною и привабливою", відгукуються шанувальники про акторку.

Нагадаємо, Джолі вразила інтимним зізнанням про життя з Піттом і не тільки: "Моє тіло багато пережило".

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