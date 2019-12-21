Дочка легендарного українського музиканта Андрія Кузьменка, більше відомого як Кузьма Скрябін, Марія-Барбара вийшла заміж

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці в Instagram повідомив близький друг покійного Кузьми, соліст групи DZIDZIO Михайло Хома, який прийшов особисто привітати молодят. Радісна подія відбулася в п'ятницю, 20 грудня.

«Друзі, я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару та Віктора! Бася - єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами тішиться, святкує та радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім‘ю, за всі ті роки, які вони мають прожити в коханні, щасті та багатстві. Многая літа молодій парі!!! А ше - прошу Вас, люди, напишіть у коментах вітання для Барбари та Віктора в День їхнього весілля 🥂🍾!!!», – написав на своїй сторінці співак.

У коментарях українці привітали Барбару і Віктора, зазначивши, що батько дівчини радіє на небесах.

«Любові, підтримки та розуміння! ГІРКО! 🥂🎉», «Вітаю! Батько радіє за вас на небесах..💖», «Вітаю», «Вітаю з народженням сім'ї!!! Щастя, Кохання, довгих та щасливих років подружнього життя!!!», «Дуже схожа на тата, вітання з весіллям і многая літ🎉🎊🍾🍾», «Я вітаю, весь Львів вітає, вся Україна вітає, щастя, благополуччя, розуміння, міцного кохання, здійснення всіх мрій молодій парі!!!!❤️👍», – написали в мережі.

Зазначимо, що Марія-Барбара - єдина спадкоємиця Кузьми. Зараз дівчині 22 роки і вона є студенткою Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, як і її чоловік. Скоріше за все, молодята познайомилися саме в університеті у Києві.

Нагадаємо, що в мережі показали фото співака Кузьми Скрябіна з дочкою. З мамою Марії-Барбари Кузьма прожив понад 20 років. Свою єдину дочку він любив називати Басею. Зараз батьки співака повністю присвятили свій вільний час внучці. Марія-Барбара навчається на медика в столичному вузі і має значні успіхи в опануванні професії.

Нагадаємо, Притула розповів, як насправді загинув Кузьма Скрябін і назвав ім'я винного.

Як повідомляла Politeka, фотографії дочки Кузьми Скрябіна пробирають до глибини душі.

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