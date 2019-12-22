Єлизавета II, як виявилося, невибаглива в їжі

Про це пише Politeka.net з посиланням на закордонні ЗМІ. Так колишній кухар монарха розкрив деталі щорічної святкової вечері королівської сім'ї.

Шеф-кухар Дарен Мак Грейді поділився подробицями святкового меню монархів. Крім іншого, він розповів про «скромні», як для аристократів смаки і порівняв підготовку до вечері на Різдво з багатофункціональною операцією:

«…Це щось на кшталт військової спецоперації, яка вимагає місяців ретельної підготовки», - заявив шеф-кухар в інтерв'ю порталу Yahoo UK Style.

Як відомо, Єлизавета II відбула в Сандрингемский палац, де, традиційно, проведе різдвяні свята. Нагадаємо, члени британської королівської сім'ї відвідають урочисту службу на Різдво і опісля, всі разом, зберуться на вечерю за столом Королеви з нагоди.

На святковому столі точно будуть індичка і запечена картопля, смажені каштани, брюссельська капуста, на десерт - пудинг. Нічого особливого, за словами екс-кухаря королеви, вона не їсть.

Відомо також і про те, що Єлизавета II віддає перевагу стравам з шоколаду, і ненавидить часник.

Чоловік монархині, принц Філіп, обожнює трюфелі. У минулому році він став першою людиною у Великобританії, кому вдалося зібрати урожай чорного трюфеля.

Дружина принца Гаррі, Меган Маркл, любить смажену курку, приготовану за рецептом кухаря Іни Гартен. Це по кишені "простим смертним".

Зазначимо, всі члени королівської сім'ї люблять чай різних сортів. А син королеви принц Чарльз, обожнює пиво. Міцні напої члени королівської сім'ї п'ють рідко.

Нагадаємо, герцоги Кембриджські разом з трьома своїми дітьми зробили дивовижне фото для вітальної різдвяної листівки в цьому році.

Так, один з військовослужбовців ВПС, якому протегує Кейт Міддлтон, оприлюднив листівку раніше часу. Фото просочилося в соцмережі.

В кадрі: принц Вільям з однорічним Луї сидить на старому мотоциклі з коляскою, Кейт стоїть по праву руку від принца, а його старший 6-річний син Джордж - по ліву, 4-річна Шарлотта сиділа у візку.

Раніше ми писали, що серед британців провели опитування, в результаті Меган Маркл, визнали найбільш несправедливо розкритикованою. Вона зайняла перше місце з голосами 50% опитаних.

Нагадаємо, Меган Маркл хоче "вибити" з зірок мільйони доларів: "амбітна мета"

Як повідомляла Politeka, що Кейт Міддлтон вийшла в світ у прикрасі принцеси Діани: "Меган Маркл кусає лікті"

Також Politeka писала, що розлучення Кейт Міддлтон і принца Вільяма: у мережу потрапило фото, що пробирає до душі

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=LCnQq0n2-R4&fbclid=IwAR3_gdiNELm1lF8J4dTyeK3sN7-cWleWjIDzhYk9psvRKVzkR-tDAHz