Леся відвідала важливий захід, під час якого засвітилася в оригінальній сукні з відвертим вирізом

Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

В цей раз знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася перед черговим виступом, пише Politeka.

Яскравими фото зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком.

Як відомо, зірка кілька тижнів відпочивала в Китаї, звідки викладала яскраві фото своїх пригод. Зараз зірка вже повернулася додому і активно демонструє відпочинок вже в Києві. Цього разу артистка справді зачарувала незвичайним виглядом.

Справа в тому, що Леся відвідала важливий захід, під час якого засвітилася в оригінальній сукні з відвертим вирізом. Наряд з вельми цікавим дизайном здивував шанувальників не менше, ніж жарт, витівка Лесі.

Артистка прямо перед виходом на сцену вирішила станцювати, проте трохи заплуталася і ледь не впала. У відео, представленому в розділі Сторі, чути, як вона просить допомоги у колеги, щоб та допомогла їй встати.

Також Леся показала не тільки незвичайний кадр в образі зі сміливим декольте, але і дійсно унікальні і яскраві кадри, зняті під час зйомок шоу "Ле-маршрутка". Під час шоу Никитюк показала унікальні місця України, які варто дізнатися і де варто побувати кожному жителю країни.

«Якщо мене запитають: "Що ти зробила для своєї країни?", я відповім: "Я показала! І я навіть не знаю, чи оцінить хтось мої старання і всієї нашої команди. Я знаю, що своє не люблять. Чомусь так склалося! Всі завжди хочуть закордонне. Напевно, це бажання залишилося ще з СРСР. "Мамо, привези жуйку закордонну, з переснимачкой, щоб на руку, турецький светр... і бананів!". Я банани спробувала років на 10! А тепер вони під Києвом ростуть. Так можливо пора полюбити своє?» – написала Никитюк під постом.

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

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