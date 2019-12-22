Екс-солісинхроністка групи «Серебро» Ольга Серябкина продемонструвала практично ретро образ і анонсувала творчу прем'єру

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської артистки.

Так на новому опублікованому фото зірка красується в темному брючному костюмі. Глибоке V-подібне декольте, пишна укадка, взуття на підборах - образ вийшов стилістичним і навіть трохи зухвалим:

«Не бійся, залишилося 3 дні…», - співачка підписала знімок і мова, швидше за все, йде про її новий кліп.

Крім того, фан-клуб артистки в мережі "не відстає" від публікацій артистки і робить "класичні" для Instagram пости - відверте фото плюс "філософський" підпис. І остання на даний момент в профілі пубікація не стала винятком - на фото дівчина лежить на сходах у шкіряному вбранні, яке щільно обтягує її пишний бюст:

«За наші підозри ми розплачуємося тим, що знаходимо щось, про що підозрювали», - підписаний знімок.

Шанувальники дуже люблять Molly і пишуть на її адресу масу приємних речей, у артистки не мало й хейтеров - люди вважають, що виконавиці нічого запропонувати публіці, крім напівголих фото.

Нагадаємо, екс-солістка групи «Серебро» не перестає радувати шанувальників відвертими кадрами.

На нових студійних опублікованих фото артистка несподівано скромно свої пишні принади прикрила - знімки вийшли дуже естетичними, "з родзинкою і загадкою".

Волосся артиска прибрала назад, плечі оголила, видна непогана робота фотретушера, разом з тим - виконавиця виглядає на знімках дуже жваво і стильно.

Фан-клуб російської артистки "навздогін" опублікував більш відверті фото у мережі, ніж описані вище. Так на одному з фото співачка ніжиться на пісочку в ефектному купальнику. Її груди при цьому буквально вивалюються з пляжного вбрання.

Шанувальники задоволені і пишуть, що Ольга "одна з найгарячіших зірок".

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Серебро» виявилися парою: приголомшуюче визнання.

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